Мисс сборной Финляндии: девушка, которая подарила Лоду богиню

Янни Лод почти два года назад стала мамой, дочку назвали Авророй – в честь богини утренней зари

Янни - жена Робина Лода

Сборная Финляндии впервые в своей истории выступит на чемпионате Европы. В команду Суоми из Миннесоты приехал полузащитник Робин Лод.

До переезда в США Робин успел вполне успешно поиграть в Финляндии, Греции и Испании. У 28-летнего футболиста уже более четырех десятков матчей за национальную команду.

Был еще один стимул для Робина приехать в Европу. Ведь в Хельсинки во время пандемии к бабушкам и дедушкам перебралась его супруга Янни вместе с маленькой дочуркой Луизой Авророй.

Робин и Янни поженились летом 2017 года, хотя знакомы уже более десяти лет. Пара не афиширует свою жизнь, а с аккаунта Янни в соцсетях можно сделать выводы, что девушка интересуется рецептами, фитнессом и всем, что связано с красотой и стилем.