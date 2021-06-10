Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Мисс сборной Финляндии: девушка, которая подарила Лоду богиню

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
10 июня, 08:27
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Янни Лод почти два года назад стала мамой, дочку назвали Авророй – в честь богини утренней зари
Янни - жена Робина Лода
Янни - жена Робина Лода

Сборная Финляндии впервые в своей истории выступит на чемпионате Европы. В команду Суоми из Миннесоты приехал полузащитник Робин Лод.

До переезда в США Робин успел вполне успешно поиграть в Финляндии, Греции и Испании. У 28-летнего футболиста уже более четырех десятков матчей за национальную команду.

Был еще один стимул для Робина приехать в Европу. Ведь в Хельсинки во время пандемии к бабушкам и дедушкам перебралась его супруга Янни вместе с маленькой дочуркой Луизой Авророй.

Робин и Янни поженились летом 2017 года, хотя знакомы уже более десяти лет. Пара не афиширует свою жизнь, а с аккаунта Янни в соцсетях можно сделать выводы, что девушка интересуется рецептами, фитнессом и всем, что связано с красотой и стилем.

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