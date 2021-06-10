Міс збірної Фінляндії: дівчина, яка подарувала Лоді богиню

Янні Лод майже два роки тому стала мамою, дочку назвали Авророю – на честь богині ранкової зорі

Янні - дружина Робіна Лода

Збірна Фінляндії вперше в своїй історії виступить на чемпіонаті Європи. В команду Суомі з Міннесоти приїхав півзахисник Робін Лод.

До переїзду в США Робін встиг цілком успішно пограти в Фінляндії, Греції та Іспанії. У 28-річного футболіста вже більше чотирьох десятків матчів за національну команду.

Був ще один стимул для Робіна приїхати в Європу. Адже в Гельсінкі під час пандемії до бабусь і дідусів перебралася його дружина Янні разом з маленькою донькою Луїзою Авророю.

Робін і Янні одружилися влітку 2017 року, хоча знайомі вже більше десяти років. Пара не афішує своє життя, а з аккаунта Янні в соцмережах можна зробити висновки, що дівчина цікавиться рецептами, фітнесом і всім, що пов'язане з красою і стилем.