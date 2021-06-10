Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Міс збірної Фінляндії: дівчина, яка подарувала Лоді богиню

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
10 червня, 08:27
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Янні Лод майже два роки тому стала мамою, дочку назвали Авророю – на честь богині ранкової зорі
Янні - дружина Робіна Лода
Янні - дружина Робіна Лода

Збірна Фінляндії вперше в своїй історії виступить на чемпіонаті Європи. В команду Суомі з Міннесоти приїхав півзахисник Робін Лод.

До переїзду в США Робін встиг цілком успішно пограти в Фінляндії, Греції та Іспанії. У 28-річного футболіста вже більше чотирьох десятків матчів за національну команду.

Був ще один стимул для Робіна приїхати в Європу. Адже в Гельсінкі під час пандемії до бабусь і дідусів перебралася його дружина Янні разом з маленькою донькою Луїзою Авророю.

Робін і Янні одружилися влітку 2017 року, хоча знайомі вже більше десяти років. Пара не афішує своє життя, а з аккаунта Янні в соцмережах можна зробити висновки, що дівчина цікавиться рецептами, фітнесом і всім, що пов'язане з красою і стилем.

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