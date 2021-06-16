16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Турнірна Таблиця Команди Збірна України Місс Євро-2021 Бомбардири Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Фінляндія – Росія: онлайн головного матчу дня

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 червня, 09:49
Копіювати лінк
Останній раз збірна Фінляндії обігравала Росію більше сотні років тому, але тепер фіни мають відмінний шанс вийти в плей-офф якщо не програють в сьогоднішньому матчі
/ Фото: Twitter

Другий тур чемпіонату Європи сьогодні стартує в Санкт-Петербурзі в 16:00. Зустрічаються збірні Фінляндії та Росії. Наш сайт проведе мультимедійну трансляцію поєдинку з фото, статистикою і відео повторами ключових подій зустрічі.

Фінляндія – Росія

Як стартували?

Дебют збірної Фінляндії на чемпіонатах Європи був затьмарений ситуацією з Крістіаном Еріксеном . У гравця збірної Данії зупинилося серце. Зустріч довелося перервати. А після відновлення Фінляндія домоглася перемоги – 1: 0.

Росія з тріском програла Бельгії – 0: 3.

Історія зустрічей

У сучасній історії росіяни провели чотири матчі проти Фінляндії і виграли їх все із загальною різницею м'ячів – 15: 1.

Єдина перемога Фінляндії над Росією датується 1912 роком. Тоді на Олімпійських іграх в Стокгольмі фіни перемогли – 2: 1. Згодом вони посіли четверте місце. А Росія у втішному раунді була розгромлена Німеччиною – 0:16.

лідери збірних

Теему Пуккі забив 10 з 16 голів збірної Фінляндії в кваліфікації. Ще він віддав результативну передачу, тобто взяв участь в 68,75% забитих м'ячів своєї команди.

Артем Дзюба в кваліфікації забив дев'ять голів і віддав п'ять результативних передач. Він взяв безпосередню участь в 42% від їх загального числа.

орієнтовні склади

  • Фінляндія: Градецький, Про & # 39; Шонессі, Араюурі, Тойвіо, впустив, Камара, Спарв, Лод, Райтала, Пуккі, Йоел Пог'янпало
  • Росія: Шунін, Маріо Фернандес, Семенов, Джикия, Караваєв, Баринов, Оздоєв, Зобнин, Олексій Андрійович Міранчук, Головін, Дзюба

цитати тренерів

Маркку Канерва (Фінляндія):

"Росія буде злий, немов поранений звір. Докладемо всіх зусиль, щоб перемогти або хоча б набрати одне очко".

Станіслав Черчесов (Росія):

"На такому рівні все потрібно робити чітко і технічно. Будь-яка дрібниця визначає результат".

Де дивитись

В Україні в прямому ефірі матч покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Також гру можна подивитися на Oll.tv .

хто фаворит

Явні фаворити матчу футболісти Росії. Котирування на їх перемогу – 1.69, на нічию – 3.70, на перемогу Фінляндії – 6.10.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти