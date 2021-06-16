Фінляндія – Росія: онлайн головного матчу дня

Останній раз збірна Фінляндії обігравала Росію більше сотні років тому, але тепер фіни мають відмінний шанс вийти в плей-офф якщо не програють в сьогоднішньому матчі

/ Фото: Twitter

Другий тур чемпіонату Європи сьогодні стартує в Санкт-Петербурзі в 16:00. Зустрічаються збірні Фінляндії та Росії. Наш сайт проведе мультимедійну трансляцію поєдинку з фото, статистикою і відео повторами ключових подій зустрічі.

Фінляндія – Росія

Як стартували?

Дебют збірної Фінляндії на чемпіонатах Європи був затьмарений ситуацією з Крістіаном Еріксеном . У гравця збірної Данії зупинилося серце. Зустріч довелося перервати. А після відновлення Фінляндія домоглася перемоги – 1: 0.

Росія з тріском програла Бельгії – 0: 3.

Історія зустрічей

У сучасній історії росіяни провели чотири матчі проти Фінляндії і виграли їх все із загальною різницею м'ячів – 15: 1.

Єдина перемога Фінляндії над Росією датується 1912 роком. Тоді на Олімпійських іграх в Стокгольмі фіни перемогли – 2: 1. Згодом вони посіли четверте місце. А Росія у втішному раунді була розгромлена Німеччиною – 0:16.

лідери збірних

Теему Пуккі забив 10 з 16 голів збірної Фінляндії в кваліфікації. Ще він віддав результативну передачу, тобто взяв участь в 68,75% забитих м'ячів своєї команди.

Артем Дзюба в кваліфікації забив дев'ять голів і віддав п'ять результативних передач. Він взяв безпосередню участь в 42% від їх загального числа.

орієнтовні склади

Фінляндія: Градецький, Про & # 39; Шонессі, Араюурі, Тойвіо, впустив, Камара, Спарв, Лод, Райтала, Пуккі, Йоел Пог'янпало

Градецький, Про & # 39; Шонессі, Араюурі, Тойвіо, впустив, Камара, Спарв, Лод, Райтала, Пуккі, Йоел Пог'янпало Росія: Шунін, Маріо Фернандес, Семенов, Джикия, Караваєв, Баринов, Оздоєв, Зобнин, Олексій Андрійович Міранчук, Головін, Дзюба

цитати тренерів

Маркку Канерва (Фінляндія):

"Росія буде злий, немов поранений звір. Докладемо всіх зусиль, щоб перемогти або хоча б набрати одне очко".

Станіслав Черчесов (Росія):

"На такому рівні все потрібно робити чітко і технічно. Будь-яка дрібниця визначає результат".

Де дивитись

В Україні в прямому ефірі матч покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Також гру можна подивитися на Oll.tv .

хто фаворит

Явні фаворити матчу футболісти Росії. Котирування на їх перемогу – 1.69, на нічию – 3.70, на перемогу Фінляндії – 6.10.