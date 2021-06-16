16 июня 30’
Финляндия 0
Россия 0
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Турция – Уэльс: где и когда смотреть матч Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
16 июня, 16:06
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Поединок чемпионата Европы в группе А между турками и валлийцами в Баку начнется в 19:00 по киевскому времени. В прямой трансляции его покажут на ТВ и в интернете
Сборная Турции по футболу
Сборная Турции по футболу / Фото: Reuters

Чемпионат Европы продолжается. В среду, 16 июня, в Баку состоится поединок второго тура группы А между сборными Турции и Уэльса. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн матча Турция – Уэльс доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ТУРЦИЯ – УЭЛЬС

В прямом эфире поединок Турция – Уэльс в среду, 16 июня, начиная с 19:00, покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция матча доступна на платформе OLL.TV.

Турция против Уэльса на Евро-2020
Турция против Уэльса на Евро-2020 / Фото: Reuters

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ТУРЦИЯ – УЭЛЬС

Аналитики FAVBET считают небольшим фаворитом матча Турцию. На ее победу установлен коэффициент 2.67, на ничью – 3.00, на победу Уэльса – 3.10. Наиболее вероятным результатом называется ничья 1:1.

Бейл проиграет: прогноз комментатора на матч Турция – Уэльс

ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД ИГРОЙ

Тренер сборной Турции Шенол Гюнеш: "Да, турнир мы начали неудачно, но это еще ничего не значит. В истории есть немало примеров, когда команда давала результат после неудачного первого матча. С Италией мы сыграли плохо, проиграли с крупным счетом. Многое нужно менять. Но нам нужно использовать этот неудачный опыт, а не бесконечно говорить о сделанных ошибках".

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж: "Мы к каждому матчу подходим с планами на победу. Если четырех очков хватит для выхода из группы, так тому и быть. Мы уважаем всех соперников в группе, но никого не боимся".

Напомним, в первом туре Турция в Риме проиграла Италии 0:3.

Между тем Уэльс на старте Евро разошелся миром со Швейцарией 1:1.

Таким образом сегодня, в контексте борьбы за попадание в 1/8 финала, победа крайне нужна как Турции, так и Уэльсу.

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Италия Италия Ита
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Уэльс Уэльс Уэл
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Швейцария Швейцария Шве
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Турция Турция Тур
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
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