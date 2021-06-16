Турция – Уэльс: где и когда смотреть матч Евро-2020

Поединок чемпионата Европы в группе А между турками и валлийцами в Баку начнется в 19:00 по киевскому времени. В прямой трансляции его покажут на ТВ и в интернете

Сборная Турции по футболу / Фото: Reuters

Чемпионат Европы продолжается. В среду, 16 июня, в Баку состоится поединок второго тура группы А между сборными Турции и Уэльса. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн матча Турция – Уэльс доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ТУРЦИЯ – УЭЛЬС

В прямом эфире поединок Турция – Уэльс в среду, 16 июня, начиная с 19:00, покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция матча доступна на платформе OLL.TV.

Турция против Уэльса на Евро-2020 / Фото: Reuters

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ТУРЦИЯ – УЭЛЬС

Аналитики FAVBET считают небольшим фаворитом матча Турцию. На ее победу установлен коэффициент 2.67, на ничью – 3.00, на победу Уэльса – 3.10. Наиболее вероятным результатом называется ничья 1:1.

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ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД ИГРОЙ

Тренер сборной Турции Шенол Гюнеш: "Да, турнир мы начали неудачно, но это еще ничего не значит. В истории есть немало примеров, когда команда давала результат после неудачного первого матча. С Италией мы сыграли плохо, проиграли с крупным счетом. Многое нужно менять. Но нам нужно использовать этот неудачный опыт, а не бесконечно говорить о сделанных ошибках".

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж: "Мы к каждому матчу подходим с планами на победу. Если четырех очков хватит для выхода из группы, так тому и быть. Мы уважаем всех соперников в группе, но никого не боимся".

Напомним, в первом туре Турция в Риме проиграла Италии 0:3.

Между тем Уэльс на старте Евро разошелся миром со Швейцарией 1:1.

Таким образом сегодня, в контексте борьбы за попадание в 1/8 финала, победа крайне нужна как Турции, так и Уэльсу.