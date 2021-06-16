Бейл проиграет: прогноз комментатора на матч Турция – Уэльс

Комментатор Кирилл Круторогов ожидает, что сборная Турции при поддержке болельщиков в Баку обыграет в матче второго тура Евро национальную команду Уэльса

Гарет Бейл и его сборная Уельса / Фото: Reuters

В среду, 16 июня, в Баку состоится матч второго тура группы "А" Евро-2020 между сборными Турции и Уэльса. Начало – в 19:00. Онлайн Турция – Уэльс доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на этот матч от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ТУРЦИЯ – УЭЛЬС

Турки постараются взять реванш за разгромное поражение от Италии в матче-открытии (0:3). Там они не смогли ничего противопоставить качественной игре "скуадра адзурры". Однако, несмотря на неудачу, вероятно, Шенол Гюнеш может обойтись без ротации или проведет ее точечно. Быть может, с первых минут мы увидим на поле Дженгиза Ундера, который заменил Языджи сразу после перерыва в первой встрече.

Валлийцы с Гаретом Бейлом хоть и были аутсайдерами во встрече со Швейцарией и пропустили первыми, но смогли отыграться и вырвать у них ничью (1:1). Это дает понять, что они остаются очень непростой командой для любого соперника. Ждать ротации от Роберта Пейджа также не стоит, он и по ходу того матча провел лишь две замены, и те в заключительные минуты.

В шести предыдущих противостояниях британцы вырвали три победы при двух успехах турок и одной ничьей. Последняя встреча этих команд была в отборе к Мундиалю-1998 и завершилась победой сборной Турции с сумасшедшим счетом 6:4.

Предстоящий матч пройдет в Баку. Очевидно, что там снова будет весьма жарко и командам будет непросто. Местная публика будет поддерживать команду Шенола Гюнеша.

В этот раз такую результативность ждать не стоит. Турция должна сделать все для победы. Думаю, ей удастся выиграть – 2:1, 2:0 или 1:0.

Турция против Уэльса на Евро-2020 / Фото: Reuters

Тем временем аналитики FAVBET считают небольшим фаворитом матча Турцию. На ее победу установлен коэффициент 2.67, на ничью – 3.00, на победу Уэльса – 3.10. Наиболее вероятным результатом у букмекеров считается ничья 1:1.

Смотрите, как в первом туре Евро Турция проиграла Италии 0:3