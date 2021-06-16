16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Бейл проиграет: прогноз комментатора на матч Турция – Уэльс

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
16 июня, 13:51
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Комментатор Кирилл Круторогов ожидает, что сборная Турции при поддержке болельщиков в Баку обыграет в матче второго тура Евро национальную команду Уэльса
Гарет Бейл и его сборная Уельса
Гарет Бейл и его сборная Уельса / Фото: Reuters

В среду, 16 июня, в Баку состоится матч второго тура группы "А" Евро-2020 между сборными Турции и Уэльса. Начало – в 19:00. Онлайн Турция – Уэльс доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на этот матч от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ТУРЦИЯ – УЭЛЬС

Турки постараются взять реванш за разгромное поражение от Италии в матче-открытии (0:3). Там они не смогли ничего противопоставить качественной игре "скуадра адзурры". Однако, несмотря на неудачу, вероятно, Шенол Гюнеш может обойтись без ротации или проведет ее точечно. Быть может, с первых минут мы увидим на поле Дженгиза Ундера, который заменил Языджи сразу после перерыва в первой встрече.

Валлийцы с Гаретом Бейлом хоть и были аутсайдерами во встрече со Швейцарией и пропустили первыми, но смогли отыграться и вырвать у них ничью (1:1). Это дает понять, что они остаются очень непростой командой для любого соперника. Ждать ротации от Роберта Пейджа также не стоит, он и по ходу того матча провел лишь две замены, и те в заключительные минуты.

В шести предыдущих противостояниях британцы вырвали три победы при двух успехах турок и одной ничьей. Последняя встреча этих команд была в отборе к Мундиалю-1998 и завершилась победой сборной Турции с сумасшедшим счетом 6:4.

Предстоящий матч пройдет в Баку. Очевидно, что там снова будет весьма жарко и командам будет непросто. Местная публика будет поддерживать команду Шенола Гюнеша.

В этот раз такую результативность ждать не стоит. Турция должна сделать все для победы. Думаю, ей удастся выиграть – 2:1, 2:0 или 1:0.

Турция против Уэльса на Евро-2020
Турция против Уэльса на Евро-2020 / Фото: Reuters

Тем временем аналитики FAVBET считают небольшим фаворитом матча Турцию. На ее победу установлен коэффициент 2.67, на ничью – 3.00, на победу Уэльса – 3.10. Наиболее вероятным результатом у букмекеров считается ничья 1:1.

Смотрите, как в первом туре Евро Турция проиграла Италии 0:3

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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