Финляндия – Россия: стрим матча Евро-2020

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Финляндия может гарантировать себе выход в 1/8 финала

Сборная Финляндии никогда еще не проигрывала на чемпионатах Европы, а Россия не может победить после стартового матча на Евро-2012. Сегодня эти команды в Санкт-Петербурге встретятся во втором туре континентального первенства. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

Прямая стрим-трансляция матча Финляндия – Россия будет на YouTube-канале ТуМатч!

Напомним также, что на нашем сайте вы сможете посмотреть и мультимедийную онлайн-трансляцию поединка Финляндия – Россия, с фото, статистикой и видео повторами ключевых событий встречи.

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