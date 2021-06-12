12 июня 16:00 О матче
Уэльс 1
Швейцария 1
12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Первая ничья на Евро-2020! Уэльс разошелся миром со Швейцарией

Олег Люлька Олег Люлька
12 июня, 17:55
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Оба гола в поединке в Баку были забиты головой. Швейцария открыла счет в начале второго тайма, но не сумела удержать победу – 1:1. В этой группе лидирует Италия
Бейл в матче Уэльс - Швейцария не забил
Бейл в матче Уэльс - Швейцария не забил / Фото: Reuters

На Евро-2020 зафиксирована первая ничья. Субботний поединок Уэльса и Швейцарии в Баку завершился со счетом 1:1. Напомним, накануне в этой группе Италия разгромила Турцию 3:0.

Швейцария, которую у болельщиков Украины есть основания недолюбливать за судебную победу над Украиной в Лиге наций, открыла счет на 49-й минуте. Эмболо головой завершил подачу углового с правого фланга от Шакири.

Видео гола Эмболо

Однако на 74-й минуте Уэльс отыгрался – и тоже после розыгрыша углового. Мур, получивший повреждение в первом тайме, перемотанной головой переправил мяч в дальний угол, завершив подачу с правого фланга от Моррелла – 1:1.

Видео гола Мура

Добавим, что на 85-й минуте у Швейцарии отличился Гавранович, но отпраздновать победу швейцарцам не довелось – после просмотра VAR был зафиксирован офсайд.

Уэльс – Швейцария – 1:1
Голы: Мур, 74 – Эмболо, 49
Уэльс: Уорд — К. Робертс, Родон, Дэвис, Мефам — Моррелл, Аллен, Рэмси (Ампаду, 90+3) — Бэйл, Мур, Джеймс (Брукс, 75)
Швейцария: Зоммер — Аканжи, Элведи, Шер — Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес — Шакири (Закария, 66) — Эмболо, Сеферович (Гавранович, 84)
Предупреждения: Мур – Шер, Мбабу

Таким образом после первого тура в группе А лидирует Италия, имеющая три очка. Второе место делят Швейцария и Уэльс. Замыкает группу Турция.

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Италия Италия Ита
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Уэльс Уэльс Уэл
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Швейцария Швейцария Шве
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Турция Турция Тур
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

16 июня в этой группе играют Турция – Уэльс и Италия – Швейцария.

Смотрите, как накануне Италия разгромила Турцию 3:0

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