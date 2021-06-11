Жаркое начало в Вечном городе! Италия раскатала Турцию на старте Евро-2020

Все голы в Риме влетали в ворота во втором тайме. И впервые в истории чемпионатов Европы первый забитый мяч оказался автоголом

Сборная Италии стартует с победы / Фото: Reuters

Зрелищный старт для Евро-2020 организовали в матче-открытии сборные Турции и Италии. "Скуадра Адзурра" была более агрессивной на Олимпийском стадионе в Риме, и в итоге отправила в ворота соперника три безответных гола – 3:0. Не совсем тот счет, который ждали специалисты, но итальянцы заслужили свою победу в родных стенах.

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Первый тайм получился более ровным. Хотя подопечные Роберто Манчини создавали значительно больше моментов и нанесли 13 ударов по чужим воротам, тогда как турки – 0. Но долгое время команда Шенола Гюнеша грамотно оборонялась, хотя уже перед перерывом Спинаццола прострелил в штрафную, где защитник сборной Турции сыграл рукой. Арбитр взял паузу, но пенальти не назначил.

Во второй половине давление итальянцев привело к двум мячам в ворота турков. При этом первый – очень обидный для коллектива Звезды и полумесяца. На 53 минуте защитник Ювентуса Мерих Демираль после прострела справа грудью срезал мяч в свои ворота.

И выяснилось, что впервые в истории чемпионатов Европы первый забитый мяч турнира оказался автоголом.

Дальше – больше. На 67-й минуте Спинаццола принял мяч в штрафной соперника и пробил с ближней дистанции, Чакыр отреагировал на этот удар итальянца, но Иммобиле первым оказался на добивании.

Но и этого "Голубой эскадре" показалось мало. Через 22 минуты Инсинье получил передачу в штрафной соперника и точно отправил мяч в дальний угол – 3:0.

После этой победы Италия номинально возглавила квартет А. Завтра в Баку в борьбу вступают Уэльс и Швейцария. А свои следующие поединки итальянцы и турки проведут 16 июня.

Ранее мы писали, что Украина прилетела в Нидерланды, где стартует на Евро.