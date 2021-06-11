11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Жаркое начало в Вечном городе! Италия раскатала Турцию на старте Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
11 июня, 23:52
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Все голы в Риме влетали в ворота во втором тайме. И впервые в истории чемпионатов Европы первый забитый мяч оказался автоголом
Сборная Италии стартует с победы
Сборная Италии стартует с победы / Фото: Reuters

Зрелищный старт для Евро-2020 организовали в матче-открытии сборные Турции и Италии. "Скуадра Адзурра" была более агрессивной на Олимпийском стадионе в Риме, и в итоге отправила в ворота соперника три безответных гола – 3:0. Не совсем тот счет, который ждали специалисты, но итальянцы заслужили свою победу в родных стенах.

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Первый тайм получился более ровным. Хотя подопечные Роберто Манчини создавали значительно больше моментов и нанесли 13 ударов по чужим воротам, тогда как турки – 0. Но долгое время команда Шенола Гюнеша грамотно оборонялась, хотя уже перед перерывом Спинаццола прострелил в штрафную, где защитник сборной Турции сыграл рукой. Арбитр взял паузу, но пенальти не назначил.

Во второй половине давление итальянцев привело к двум мячам в ворота турков. При этом первый – очень обидный для коллектива Звезды и полумесяца. На 53 минуте защитник Ювентуса Мерих Демираль после прострела справа грудью срезал мяч в свои ворота.

И выяснилось, что впервые в истории чемпионатов Европы первый забитый мяч турнира оказался автоголом.

Дальше – больше. На 67-й минуте Спинаццола принял мяч в штрафной соперника и пробил с ближней дистанции, Чакыр отреагировал на этот удар итальянца, но Иммобиле первым оказался на добивании.

Но и этого "Голубой эскадре" показалось мало. Через 22 минуты Инсинье получил передачу в штрафной соперника и точно отправил мяч в дальний угол – 3:0.

После этой победы Италия номинально возглавила квартет А. Завтра в Баку в борьбу вступают Уэльс и Швейцария. А свои следующие поединки итальянцы и турки проведут 16 июня.

Ранее мы писали, что Украина прилетела в Нидерланды, где стартует на Евро.

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