Туреччина – Уельс: де і коли дивитися матч Євро-2020

Поєдинок чемпіонату Європи в групі А між турками і валлійцями в Баку почнеться о 19:00 за київським часом. У прямій трансляції його покажуть на ТБ і в інтернеті

Збірна Туреччини з футболу / Фото: Reuters

Чемпіонат Європи триває. У середу, 16 червня, в Баку відбудеться поєдинок другого туру групи А між збірними Туреччини та Уельсу. Початок – о 19:00 за київським часом. Онлайн матчу Туреччина – Уельс доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ ТУРЕЧЧИНА – УЕЛЬС

У прямому ефірі поєдинок Туреччина – Уельс в середу, 16 червня, починаючи з 19:00, покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція матчу доступна на платформі OLL.TV.

Туреччина vs Уельс на Євро-2020 / Фото: Reuters

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ТУРЕЧЧИНА – УЕЛЬС

Аналітики FAVBET вважають невеликим фаворитом матчу Туреччину. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.67, на нічию – 3.00, на перемогу Уельсу – 3.10. Найімовірнішим результатом називається нічия 1:1.

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ЗАЯВИ ПЕРЕД ГРОЮ

Тренер збірної Туреччини Шенол Гюнеш: "Так, турнір ми почали невдало, але це ще нічого не означає. В історії є чимало прикладів, коли команда давала результат після невдалого першого матчу. З Італією ми зіграли погано, програли з великим рахунком. Багато що потрібно міняти. Але нам потрібно використовувати цей невдалий досвід, а не нескінченно говорити про зроблені помилки".

Головний тренер збірної Уельсу Роберт Пейдж: "Ми до кожного матчу підходимо з планами на перемогу. Якщо чотирьох очок вистачить для виходу з групи, так тому і бути. Ми поважаємо всіх суперників в групі, але нікого не боїмося".

Нагадаємо, в першому турі Туреччина в Римі програла Італії 0:3.

Тим часом Уельс на старті Євро розійшовся миром зі Швейцарією 1:1.

Таким чином сьогодні, в контексті боротьби за потрапляння до 1/8 фіналу, перемога вкрай потрібна як Туреччині, так і Уельсу.