11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Турция – Италия: видео голов и обзор первого матча Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
11 июня, 23:49
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Открытие чемпионата Европы в Риме ознаменовалось противостоянием двух команд группы А. Подопечные Роберто Манчини взяли свое во втором тайме
Турция vs Италия
Турция vs Италия / Фото: Reuters

Чемпионат Европы, которого ждали пять лет, наконец-то стартовал. На пятницу был запланирован единственный матч. На нашем сайте – онлайн Турция – Италия. Интересно, что номинальными хозяевами на римском Олимпийском стадионе считались турецкие футболисты.

Как и ожидалось, игра проходила под диктовку подопечных Роберто Манчини. Их соперники уповали на контратаки, хотя проходили они очень редко. Итальянцы же при поддержке болельщиков на трибунах многократно обстреливали ворота Угурджана Чакыра с разной дистанции, периодически взывали к рефери-полицейскому из Нидерландов Данни Маккели, но первый тайм завершился без голов. Правда, из 14 ударов по воротам турков лишь три пришлись в створ.

А в начале второго тайма "Скуадра Адзурра" вышла вперед. Правда, случилось это курьезным образом. Защитник Ювентуса Мерих Демираль после прострела справа грудью срезал мяч в свои ворота.

Впервые в истории чемпионатов Европы первый забитый мяч оказался автоголом.

В середине второй половины форвард Лацио Чиро Иммобиле удвоил преимущество своей команды, вовремя оказавшись на добивании.

А на 79-й минуте Лоренцо Инсинье из Наполи крученым ударом правой ногой филигранно отправляет третий мяч в ворота обескураженных соперников – 3:0.

Встреча так и завершилась уверенной победой фаворита. В субботу в этом квартете А сыграют сборные Уэльса и Швейцарии.

Вашему вниманию – стрим матча Турция – Италия.

Смотрите, как итальянцы разгромили Сан-Марино перед чемпионатом Европы:

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