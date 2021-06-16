Італія – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

У середу, 16 червня, в Римі проходить матч другого туру чемпіонату Європи в групі "А". Італія приймає на "Стадіо Олімпіко" Швейцарію. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння.
ОНЛАЙН ІТАЛІЯ – ШВЕЙЦАРІЯ – ТУТ
Ситуація в групі "А". Італійцям довелося попотіти, але матч відкриття в Римі у підсумку приніс їм перемогу 3:0. Після автогола Меріха Демірала ворота турків вразили Чіро Іммобіле і Лоренцо Інсіньє, що дозволило "Скуадрі Адзуррі" здобути дев'яту суху перемогу поспіль. Лише одного разу в історії Італії вдалося виграти десять матчів поспіль, і повторити це досягнення команда Роберто Манчіні постарається в поєдинку проти Швейцарії, позиції якої видаються менш переконливими.
У першому турі швейцарці поділили очки з Уельсом 1:1, хоча відкрили рахунок і домінували більшу частину гри. Швейцарська команда виграла лише два з 14 матчів у фінальних стадіях Євро, правда, і зазнала лише однієї поразки в останніх 15 матчах чемпіонату Європи, включаючи кваліфікацію.
Дивіться, як Італія у першому турі обіграла Туреччину 3:0
Дивіться, як Швейцарія у першому турі зіграла 1:1 з Уельсом
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА
Італія: Доннарумма; Ді Лоренцо, Бонуччі, Ачербі, Спінаццола; Барелла, Жоржиньо, Локателлі; Берарді, Іммобіле, Лоренцо Інсіньє
Швейцарія: Зоммер; Ельведі, Шер, Аканджі; Мбабу, Фройлер, Джака, Родрігес; Шакірі; Емболо, Сеферович
Тренування Швейцарії перед грою
ПРОГНОЗ НА МАТЧ ІТАЛІЯ – ШВЕЙЦАРІЯ
Аналітики FAVBET називають фаворитами матчу італійців. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.65, на нічию – 3.80, на перемогу швейцарців – 6.40. Найбільш імовірними букмекери називають рахунки 1:0 і 2:0 на користь Італії.
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ ІТАЛІЯ – ШВЕЙЦАРІЯ
У прямому ефірі матч Італія – Швейцарія в середу, 16 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Також в прямій трансляції цей поєдинок доступний на платформі OLL.TV.