Італія – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Слідкуйте в онлайн-режимі за ходом протистояння італійської і швейцарської збірних в Римі в рамках другого туру чемпіонату Європи з футболу

У середу, 16 червня, в Римі проходить матч другого туру чемпіонату Європи в групі "А". Італія приймає на "Стадіо Олімпіко" Швейцарію. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння.

Ситуація в групі "А". Італійцям довелося попотіти, але матч відкриття в Римі у підсумку приніс їм перемогу 3:0. Після автогола Меріха Демірала ворота турків вразили Чіро Іммобіле і Лоренцо Інсіньє, що дозволило "Скуадрі Адзуррі" здобути дев'яту суху перемогу поспіль. Лише одного разу в історії Італії вдалося виграти десять матчів поспіль, і повторити це досягнення команда Роберто Манчіні постарається в поєдинку проти Швейцарії, позиції якої видаються менш переконливими.

У першому турі швейцарці поділили очки з Уельсом 1:1, хоча відкрили рахунок і домінували більшу частину гри. Швейцарська команда виграла лише два з 14 матчів у фінальних стадіях Євро, правда, і зазнала лише однієї поразки в останніх 15 матчах чемпіонату Європи, включаючи кваліфікацію.

Дивіться, як Італія у першому турі обіграла Туреччину 3:0

Дивіться, як Швейцарія у першому турі зіграла 1:1 з Уельсом

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

Італія: Доннарумма; Ді Лоренцо, Бонуччі, Ачербі, Спінаццола; Барелла, Жоржиньо, Локателлі; Берарді, Іммобіле, Лоренцо Інсіньє

Швейцарія: Зоммер; Ельведі, Шер, Аканджі; Мбабу, Фройлер, Джака, Родрігес; Шакірі; Емболо, Сеферович

Тренування Швейцарії перед грою

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ІТАЛІЯ – ШВЕЙЦАРІЯ

Аналітики FAVBET називають фаворитами матчу італійців. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.65, на нічию – 3.80, на перемогу швейцарців – 6.40. Найбільш імовірними букмекери називають рахунки 1:0 і 2:0 на користь Італії.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ ІТАЛІЯ – ШВЕЙЦАРІЯ

У прямому ефірі матч Італія – Швейцарія в середу, 16 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Також в прямій трансляції цей поєдинок доступний на платформі OLL.TV.