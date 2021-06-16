16 червня 89’ Відео
Фінляндія 0
Росія 1
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Італія

22:00

Швейцарія

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Італія – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
16 червня, 16:42
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Слідкуйте в онлайн-режимі за ходом протистояння італійської і швейцарської збірних в Римі в рамках другого туру чемпіонату Європи з футболу

У середу, 16 червня, в Римі проходить матч другого туру чемпіонату Європи в групі "А". Італія приймає на "Стадіо Олімпіко" Швейцарію. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння.

ОНЛАЙН ІТАЛІЯ – ШВЕЙЦАРІЯ – ТУТ

Ситуація в групі "А". Італійцям довелося попотіти, але матч відкриття в Римі у підсумку приніс їм перемогу 3:0. Після автогола Меріха Демірала ворота турків вразили Чіро Іммобіле і Лоренцо Інсіньє, що дозволило "Скуадрі Адзуррі" здобути дев'яту суху перемогу поспіль. Лише одного разу в історії Італії вдалося виграти десять матчів поспіль, і повторити це досягнення команда Роберто Манчіні постарається в поєдинку проти Швейцарії, позиції якої видаються менш переконливими.

У першому турі швейцарці поділили очки з Уельсом 1:1, хоча відкрили рахунок і домінували більшу частину гри. Швейцарська команда виграла лише два з 14 матчів у фінальних стадіях Євро, правда, і зазнала лише однієї поразки в останніх 15 матчах чемпіонату Європи, включаючи кваліфікацію.

Дивіться, як Італія у першому турі обіграла Туреччину 3:0

Дивіться, як Швейцарія у першому турі зіграла 1:1 з Уельсом

Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Італія Італія Іта
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Уельс Уельс Уел
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Швейцарія Швейцарія Шве
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Турція Турція Тур
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

Італія: Доннарумма; Ді Лоренцо, Бонуччі, Ачербі, Спінаццола; Барелла, Жоржиньо, Локателлі; Берарді, Іммобіле, Лоренцо Інсіньє

Швейцарія: Зоммер; Ельведі, Шер, Аканджі; Мбабу, Фройлер, Джака, Родрігес; Шакірі; Емболо, Сеферович

Тренування Швейцарії перед грою

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ІТАЛІЯ – ШВЕЙЦАРІЯ

Аналітики FAVBET називають фаворитами матчу італійців. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.65, на нічию – 3.80, на перемогу швейцарців – 6.40. Найбільш імовірними букмекери називають рахунки 1:0 і 2:0 на користь Італії.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ ІТАЛІЯ – ШВЕЙЦАРІЯ

У прямому ефірі матч Італія – Швейцарія в середу, 16 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Також в прямій трансляції цей поєдинок доступний на платформі OLL.TV.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
0:1
Відео Про матч
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на:
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
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