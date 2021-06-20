20 червня 70’
Швейцарія 3
Турція 1
20 червня 75’
Італія 1
Уельс 0
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Швейцарія – Туреччина: відео голів та огляд матчу Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 червня, 20:23
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Збірні Швейцарії та Туреччини ведуть боротьбу за вихід в плей-офф чемпіонату Європи, жодну з команд не влаштовує нічийний результат
Швейцарцям вдалося забити швидкий гол
Швейцарцям вдалося забити швидкий гол / Фото: REUTERS

У Баку проходить матч третього туру чемпіонату Європи. Ми ведемо онлайн трансляцію матчу Швейцарія – Туреччина. А тут будемо викладати відео голів та огляди таймів.

Швейцарія – Туреччина – 3:1

1:0. 6' Сеферович
2:0. 26' Шакірі
2:1. 62'. Кахведжі
3:1. 68' Шакірі

6 хвилина. Сеферович відкриває рахунок дальнім ударом в нижній кут

26 хвилина. Шакірі фантастичним ударом в дев'ятку забиває другий м'яч у ворота Туреччини

Огляд першого тайму

62 хвилина. Кахведжі може посперечатися з Шакірі за найкращий гол матчу

68 хвилина. Шакірі оформлює дубль

Нагадаємо, що обидві команди зберігають шанси на вихід з групи в 1/8 фіналу. І кожній потрібна перемога. У паралельному матчі зустрічаються Італія і Уельс.

Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Італія Італія Іта
2
2
0
0
6
0
6
6
Забиті 6
Пропущені 0
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В
2
Уельс Уельс Уел
2
1
1
0
3
1
2
4
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: В Н
3
Швейцарія Швейцарія Шве
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: П Н
4
Турція Турція Тур
2
0
0
2
0
5
-5
0
Забиті 0
Пропущені 5
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Неділя, 20 червня
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