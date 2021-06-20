Швейцарія – Туреччина: відео голів та огляд матчу Євро-2020

У Баку проходить матч третього туру чемпіонату Європи. Ми ведемо онлайн трансляцію матчу Швейцарія – Туреччина. А тут будемо викладати відео голів та огляди таймів.
Швейцарія – Туреччина – 3:1
1:0. 6' Сеферович
2:0. 26' Шакірі
2:1. 62'. Кахведжі
3:1. 68' Шакірі
6 хвилина. Сеферович відкриває рахунок дальнім ударом в нижній кут
26 хвилина. Шакірі фантастичним ударом в дев'ятку забиває другий м'яч у ворота Туреччини
Огляд першого тайму
62 хвилина. Кахведжі може посперечатися з Шакірі за найкращий гол матчу
68 хвилина. Шакірі оформлює дубль
Нагадаємо, що обидві команди зберігають шанси на вихід з групи в 1/8 фіналу. І кожній потрібна перемога. У паралельному матчі зустрічаються Італія і Уельс.