Швейцарія – Туреччина: відео голів та огляд матчу Євро-2020

Збірні Швейцарії та Туреччини ведуть боротьбу за вихід в плей-офф чемпіонату Європи, жодну з команд не влаштовує нічийний результат

Швейцарцям вдалося забити швидкий гол / Фото: REUTERS

У Баку проходить матч третього туру чемпіонату Європи. Ми ведемо онлайн трансляцію матчу Швейцарія – Туреччина. А тут будемо викладати відео голів та огляди таймів.

Швейцарія – Туреччина – 3:1

1:0. 6' Сеферович

2:0. 26' Шакірі

2:1. 62'. Кахведжі

3:1. 68' Шакірі

6 хвилина. Сеферович відкриває рахунок дальнім ударом в нижній кут

26 хвилина. Шакірі фантастичним ударом в дев'ятку забиває другий м'яч у ворота Туреччини

Огляд першого тайму

62 хвилина. Кахведжі може посперечатися з Шакірі за найкращий гол матчу

68 хвилина. Шакірі оформлює дубль

Нагадаємо, що обидві команди зберігають шанси на вихід з групи в 1/8 фіналу. І кожній потрібна перемога. У паралельному матчі зустрічаються Італія і Уельс.