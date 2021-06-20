Скандал на Євро-2020: УЄФА покарає німців за пов'язку Ноєра

УЄФА почала розслідування стосовно Німецького футбольного союзу (DFB) через веселкову капітанську ЛГБТ-пов'язку у воротаря збірної Німеччини Мануеля Ноєра на матчах Євро-2020.
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Як повідомляє n-tv.de, УЄФА розглядає кольори пов'язки як політичний жест під час гри, що заборонено регламентом турніру. Отже, Німецькому футбольному союзу загрожує штраф.
Відзначимо, що 35-річний воротар Баварії Мануель Ноєр встиг зіграти з цією пов'язкою на руці в двох матчах Євро – проти Франції (0:1) і Португалії (4:2).
Додамо, що стосовно позиції УЄФА щодо пов'язки Ноєра вже обурилися в Спілці геїв і лесбіянок Німеччини.
"Це неприйнятно, – обурюється її виконавчий директор Крістіан Рудольф. – Це фатальний знак з боку УЄФА!"
Дивіться, як Німеччина обіграла Португалію 4:2