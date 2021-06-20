20 червня 70’
Швейцарія 3
Турція 1
20 червня 75’
Італія 1
Уельс 0
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Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Скандал на Євро-2020: УЄФА покарає німців за пов'язку Ноєра

Олег Люлька Олег Люлька
20 червня, 20:21
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Європейська футбольна спілка готується оштрафувати Німеччину за символ ЛГБТ на руці у воротаря збірної Мануеля Ноєра – це політичний жест, вважають в УЄФА
Воротар збірної Німеччини Ноєр
Воротар збірної Німеччини Ноєр / Фото: Reuters

УЄФА почала розслідування стосовно Німецького футбольного союзу (DFB) через веселкову капітанську ЛГБТ-пов'язку у воротаря збірної Німеччини Мануеля Ноєра на матчах Євро-2020.

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Як повідомляє n-tv.de, УЄФА розглядає кольори пов'язки як політичний жест під час гри, що заборонено регламентом турніру. Отже, Німецькому футбольному союзу загрожує штраф.

Відзначимо, що 35-річний воротар Баварії Мануель Ноєр встиг зіграти з цією пов'язкою на руці в двох матчах Євро – проти Франції (0:1) і Португалії (4:2).

Додамо, що стосовно позиції УЄФА щодо пов'язки Ноєра вже обурилися в Спілці геїв і лесбіянок Німеччини.

"Це неприйнятно, – обурюється її виконавчий директор Крістіан Рудольф. – Це фатальний знак з боку УЄФА!"

Дивіться, як Німеччина обіграла Португалію 4:2

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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