18 червня 16:00 Відео
Швеція 1
Словаччина 0
18 червня 19:00 Відео
Хорватія 1
Чехія 1
18 червня 69’
Англія 0
Шотландія 0
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Лiга чемпiонiв 2020/21

Головна Матчі Таблиці Команди Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

УЄФА заборонив Лігу чемпіонів у Білорусі. Що тепер буде?

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
18 червня, 22:58
Копіювати лінк
Через примусову посадку рейсового літака і затримання Романа Протасевича, УЄФА вирішив заборонити проводити в Білорусі матчі під своєю егідою
ЛЧ в Білорусі не буде через арешт Протасевича
ЛЧ в Білорусі не буде через арешт Протасевича

До кінця 2021 року в Білорусі не будуть проводитися змагання під егідою УЄФА. В першу чергу це матчі єврокубків, де головним турніром є Ліга чемпіонів.

Читайте також: Результати жеребкування Ліги чемпіонів: матчі пройдуть під час Євро

Про це повідомив заступник генерального секретаря УЄФА Кевін Лямур, пише "Трибуна Білорусь". Причина, затримання журналіста Романа Протасевича. 23 травня, що летів з Афін до Вільнюса літак Ryanair екстрено сів в мінському аеропорту через повідомлення про мінування. З літака було знято журналіста Романа Протасевича, в Білорусі проти нього порушено кримінальну справу за кількома статтями. Йому може загрожувати страта.

Що це означає? Білоруські клуби не будуть дискваліфіковані з турнірів. Але свої матчі змушені будуть грати на нейтральних полях. Раніше вже була інформація, що клуб Торпедо-БелАЗ в липні домашній матч кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проведе не в Білорусі. Клуб з Жодіно має намір прийняти данський Копенгаген у Росії.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 18 червня
1:0
Відео Про матч
1:1
Відео Про матч
0:0 (69’)
Дивись на: Трансляція
Субота, 19 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти