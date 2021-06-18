УЄФА заборонив Лігу чемпіонів у Білорусі. Що тепер буде?

Через примусову посадку рейсового літака і затримання Романа Протасевича, УЄФА вирішив заборонити проводити в Білорусі матчі під своєю егідою

ЛЧ в Білорусі не буде через арешт Протасевича

До кінця 2021 року в Білорусі не будуть проводитися змагання під егідою УЄФА. В першу чергу це матчі єврокубків, де головним турніром є Ліга чемпіонів.

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Про це повідомив заступник генерального секретаря УЄФА Кевін Лямур, пише "Трибуна Білорусь". Причина, затримання журналіста Романа Протасевича. 23 травня, що летів з Афін до Вільнюса літак Ryanair екстрено сів в мінському аеропорту через повідомлення про мінування. З літака було знято журналіста Романа Протасевича, в Білорусі проти нього порушено кримінальну справу за кількома статтями. Йому може загрожувати страта.

Що це означає? Білоруські клуби не будуть дискваліфіковані з турнірів. Але свої матчі змушені будуть грати на нейтральних полях. Раніше вже була інформація, що клуб Торпедо-БелАЗ в липні домашній матч кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проведе не в Білорусі. Клуб з Жодіно має намір прийняти данський Копенгаген у Росії.