УЄФА відхрестився від дій російської поліції із забороною українського прапора

УЄФА не розглядатиме інцидент у фан-зоні Санкт-Петербурга, коли вболівальнику не дозволили перебувати там з українським прапором. Відповідальність – на місцевій владі

Український флаг не пропустили в фан-зону в Росії / Фото: AFP

УЄФА не став втручатися в інцидент, що стався в фан-зоні Санкт-Петербурга, де у вболівальника забрали український прапор під час матчу Нідерланди – Україна (3:2). В організації перекинули всю відповідальність на місцеву владу.

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"Радимо звернутися до місцевої влади, відповідальної за безпеку на об'єктах Євро, до яких належать фан-зони", – заявили в УЄФА на запит championat.com

Як розповів очевидець, поліцейські сумнівалися, чи пускати взагалі фаната з українським прапором в фан-зону. А потім відвели його вбік і порадили заховати прапор, щоб "п'яні росіяни, не дай бог, не докопалися".

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