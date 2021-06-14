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Фінляндія --
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16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
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Данія --
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Швеція --
Словаччина --
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Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
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Хорватія --
Шотландія --
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Чехія --
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Швеція --
Польща --
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Словаччина --
Іспанія --
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Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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УЄФА відхрестився від дій російської поліції із забороною українського прапора

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
14 червня, 16:54
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УЄФА не розглядатиме інцидент у фан-зоні Санкт-Петербурга, коли вболівальнику не дозволили перебувати там з українським прапором. Відповідальність – на місцевій владі
Український флаг не пропустили в фан-зону в Росії
Український флаг не пропустили в фан-зону в Росії / Фото: AFP

УЄФА не став втручатися в інцидент, що стався в фан-зоні Санкт-Петербурга, де у вболівальника забрали український прапор під час матчу Нідерланди – Україна (3:2). В організації перекинули всю відповідальність на місцеву владу.

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"Радимо звернутися до місцевої влади, відповідальної за безпеку на об'єктах Євро, до яких належать фан-зони", – заявили в УЄФА на запит championat.com

Як розповів очевидець, поліцейські сумнівалися, чи пускати взагалі фаната з українським прапором в фан-зону. А потім відвели його вбік і порадили заховати прапор, щоб "п'яні росіяни, не дай бог, не докопалися".

Також ми писали, що Боярський у захваті від гри нашої команди: "Росія б продула Україні". Знаменитий артист поділився враженнями від збірних України і Росії після стартових матчів чемпіонату Європи і захоплений грою команди Шевченка.

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E
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#
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І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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