18 червня 22:00 Відео
Англія 0
Шотландія 0
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
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УЄФА залишився поза політикою і зберіг для Білорусі футбол

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
19 червня, 10:01
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Європейські функціонери не примушуватимуть білоруські клуби і збірні проводити домашні матчі за межами своєї країни
У Білорусі футбол не зупинено на карантин
У Білорусі футбол не зупинено на карантин / Фото: Getty Images

У п'ятницю ввечері з'явилася інформація, що УЄФА заборонив Лігу чемпіонів в Білорусі. Нібито через політичні репресії організація вирішила перенести матчі за своєю егідою за межі цієї країни. При цьому джерела посилалися на заступника генерального секретаря УЄФА Кевіна Лямура.

Однак пізніше прийшла офіційна відповідь від пресслужби УЄФА. Її цитує сайт "Чемпіонат":

"Майбутні матчі національної збірної і клубних змагань УЄФА заплановані в Білорусі. Як було відомо раніше, Ліга чемпіонів УЄФА з футзалу 2021 року, фінал чемпіонату УЄФА серед жінок до 19 років в 2021 році і Конгрес УЄФА 2021 роки не відбудуться в Білорусі".

Отже, кваліфікаційні раунди єврокубків білоруські команди цього літа можуть проводити на своїх стадіонах. Хоча клуби самі вже готувалися грати на нейтральних полях. Наприклад, Торпедо-БелАЗ в липні домашній матч відбіркового раунду Ліги конференцій з данським Копенгагеном збирався проводити в Росії.

Тим часом Мессі обіграв Суареса і Кавані: огляд матчу Аргентина – Уругвай на Кубку Америки.

Дивіться, як бельгійці розгромили білорусів у відборі на ЧС-2022:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Пʼятниця, 18 червня
0:0
Відео Про матч
Субота, 19 червня
16:00
Дивись на:
19:00
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22:00
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Неділя, 20 червня
19:00
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