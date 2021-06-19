УЄФА залишився поза політикою і зберіг для Білорусі футбол

Європейські функціонери не примушуватимуть білоруські клуби і збірні проводити домашні матчі за межами своєї країни

У Білорусі футбол не зупинено на карантин / Фото: Getty Images

У п'ятницю ввечері з'явилася інформація, що УЄФА заборонив Лігу чемпіонів в Білорусі. Нібито через політичні репресії організація вирішила перенести матчі за своєю егідою за межі цієї країни. При цьому джерела посилалися на заступника генерального секретаря УЄФА Кевіна Лямура.

Однак пізніше прийшла офіційна відповідь від пресслужби УЄФА. Її цитує сайт "Чемпіонат":

"Майбутні матчі національної збірної і клубних змагань УЄФА заплановані в Білорусі. Як було відомо раніше, Ліга чемпіонів УЄФА з футзалу 2021 року, фінал чемпіонату УЄФА серед жінок до 19 років в 2021 році і Конгрес УЄФА 2021 роки не відбудуться в Білорусі".

Отже, кваліфікаційні раунди єврокубків білоруські команди цього літа можуть проводити на своїх стадіонах. Хоча клуби самі вже готувалися грати на нейтральних полях. Наприклад, Торпедо-БелАЗ в липні домашній матч відбіркового раунду Ліги конференцій з данським Копенгагеном збирався проводити в Росії.

Тим часом Мессі обіграв Суареса і Кавані: огляд матчу Аргентина – Уругвай на Кубку Америки.

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