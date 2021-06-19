Мессі обіграв Суареса і Кавані: огляд матчу Аргентина – Уругвай на Кубку Америки

Аргентинці вибороли в Бразилії першу перемогу і продовжили безпрограшну серію до 15 матчів. Господарі турніру вчинили два розгрому, забивши сім м'ячів

/ Фото: Reuters

Минулої ночі в Південній Америки пройшли матчі другого туру. У групі А збірна Аргентини з Ліонелем Мессі на чолі зуміла скромно виграти у команди Уругваю – 1:0. У першому ж турі Мессі забив шикарний штрафний на Кубку Америки і став рекордсменом, обійшовши Батістуту.

Лео боровся проти давніх знайомих – Луїса Суареса, Едінсона Кавані й захисника-капітана з мадридського Атлетіко Дієго Годіна. Боротьба вийшла напруженою, а єдиний м'яч забив півзахисник Бетіса Гвідо Родрігес – на 13-й хвилині головою з передачі Мессі. Дивіться огляд зустрічі:

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Для уругвайців цей поєдинок був дебютним на Кубку Америки, а аргентинці перед цим обмежилися нічиєю з чилійцями. При цьому Мессі і компанія вже 15 матчів не знають гіркоти поразок.

Натомість збірна Бразилії після розгрому Венесуели здобула вже другу перемогу з великим рахунком. У воротах збірної Перу розписалися Алекс Сандро, Неймар, Евертон Рібейро і Рішарлісон – 4:0.

На груповому етапі 10 команд розбиті на два квінтету. До плей-оф вийдуть по чотири збірні з кожної групи.

Тим часом УЄФА заборонив Лігу чемпіонів в Білорусі. Клуби цієї країни не зможуть приймати суперників на своїх полях.