18 червня 16:00 Відео
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Словаччина 0
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18 червня 22:00 Відео
Англія 0
Шотландія 0
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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Мессі обіграв Суареса і Кавані: огляд матчу Аргентина – Уругвай на Кубку Америки

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
19 червня, 08:35
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Аргентинці вибороли в Бразилії першу перемогу і продовжили безпрограшну серію до 15 матчів. Господарі турніру вчинили два розгрому, забивши сім м'ячів
/ Фото: Reuters

Минулої ночі в Південній Америки пройшли матчі другого туру. У групі А збірна Аргентини з Ліонелем Мессі на чолі зуміла скромно виграти у команди Уругваю – 1:0. У першому ж турі Мессі забив шикарний штрафний на Кубку Америки і став рекордсменом, обійшовши Батістуту.

Лео боровся проти давніх знайомих – Луїса Суареса, Едінсона Кавані й захисника-капітана з мадридського Атлетіко Дієго Годіна. Боротьба вийшла напруженою, а єдиний м'яч забив півзахисник Бетіса Гвідо Родрігес – на 13-й хвилині головою з передачі Мессі. Дивіться огляд зустрічі:

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Для уругвайців цей поєдинок був дебютним на Кубку Америки, а аргентинці перед цим обмежилися нічиєю з чилійцями. При цьому Мессі і компанія вже 15 матчів не знають гіркоти поразок.

Натомість збірна Бразилії після розгрому Венесуели здобула вже другу перемогу з великим рахунком. У воротах збірної Перу розписалися Алекс Сандро, Неймар, Евертон Рібейро і Рішарлісон – 4:0.

На груповому етапі 10 команд розбиті на два квінтету. До плей-оф вийдуть по чотири збірні з кожної групи.

Тим часом УЄФА заборонив Лігу чемпіонів в Білорусі. Клуби цієї країни не зможуть приймати суперників на своїх полях.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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