Португалія – Німеччина: відео голів та огляд матчу чемпіонів Європи на Євро-2020

Другий матч суботи в групі F проходить на Альянц Арені в Мюнхені, де португальці мають намір достроково оформити вихід в 1/8 фіналу

Кріштіану Роналду проти Матса Хуммельса / Фото: Reuters

Після розгрому Угорщини 3: 0 у стартовому матчі Євро-2020 Португалія вважалася невеликим фаворитом в поєдинку з Німеччиною, незважаючи на те, що німці грали на своїй території – в Мюнхені. І першими відкрили рахунок – 1: 0. Онлайн Португалія – Німеччина йде на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

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Дуже потужно розпочала поєдинок Німеччина, притиснувши суперника до своїх воріт. Протягом 14 хвилин португальцям доводилося відбиватися, але перша ж атака чемпіонів Європи завершилася забитим м'ячем. Після швидкого випаду "Вибраних" шикарний пас на Роналду уздовж воріт віддав Діогу Жота, і Кріштіану не схибив.

Роналду забив перший гол у ворота збірної Німеччини у своїй кар'єрі і 12-й м'яч на чемпіонатах Європи.

Але Німеччина зрівняла рахунок на 35-й хвилині. Госенс отримав передачу на далекому куті штрафного і виконав знижку в центр, звідки точно в дотик пробивав Кай Хаверц. Але Рубен Діаш був першим і зрізав м'яч у свої ворота.

У другому матчі групи смерті Франція не змогла обіграти Угорщину 1: 1 , Поступаючись після першого тайму.

В останньому турі 23 червня в групі F Франція зіграє з чемпіоном Європи Португалією, а Угорщина спробує вирвати путівку в 1/8 фіналу у Німеччині. Матчі розпочнуться о 22:00.

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