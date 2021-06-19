19 червня 16:00 Відео
Угорщина 1
Франція 1
19 червня 45+1’
Португалія 1
Німеччина 2
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Португалія – Німеччина: відео голів та огляд матчу чемпіонів Європи на Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
19 червня, 19:42
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Другий матч суботи в групі F проходить на Альянц Арені в Мюнхені, де португальці мають намір достроково оформити вихід в 1/8 фіналу
Кріштіану Роналду проти Матса Хуммельса
Кріштіану Роналду проти Матса Хуммельса / Фото: Reuters

Після розгрому Угорщини 3: 0 у стартовому матчі Євро-2020 Португалія вважалася невеликим фаворитом в поєдинку з Німеччиною, незважаючи на те, що німці грали на своїй території – в Мюнхені. І першими відкрили рахунок – 1: 0. Онлайн Португалія – Німеччина йде на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

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Дуже потужно розпочала поєдинок Німеччина, притиснувши суперника до своїх воріт. Протягом 14 хвилин португальцям доводилося відбиватися, але перша ж атака чемпіонів Європи завершилася забитим м'ячем. Після швидкого випаду "Вибраних" шикарний пас на Роналду уздовж воріт віддав Діогу Жота, і Кріштіану не схибив.

Роналду забив перший гол у ворота збірної Німеччини у своїй кар'єрі і 12-й м'яч на чемпіонатах Європи.

Але Німеччина зрівняла рахунок на 35-й хвилині. Госенс отримав передачу на далекому куті штрафного і виконав знижку в центр, звідки точно в дотик пробивав Кай Хаверц. Але Рубен Діаш був першим і зрізав м'яч у свої ворота.

У другому матчі групи смерті Франція не змогла обіграти Угорщину 1: 1 , Поступаючись після першого тайму.

В останньому турі 23 червня в групі F Франція зіграє з чемпіоном Європи Португалією, а Угорщина спробує вирвати путівку в 1/8 фіналу у Німеччині. Матчі розпочнуться о 22:00.

Груповий етап
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Франція Франція Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
2
Португалія Португалія Пор
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
3
Угорщина Угорщина Уго
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П
4
Німеччина Німеччина Нім
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П

Дивіться огляд матчу Португалії та Угорщини

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Португалія
1
3:0
3
3
Угорщина
2
1:4
1
4
Німеччина
1
0:1
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
1:1
Відео Про матч
1:2 (45+1’)
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
Понеділок, 21 червня
19:00
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