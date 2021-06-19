Португалія – Німеччина: відео голів та огляд матчу чемпіонів Європи на Євро-2020

Після розгрому Угорщини 3: 0 у стартовому матчі Євро-2020 Португалія вважалася невеликим фаворитом в поєдинку з Німеччиною, незважаючи на те, що німці грали на своїй території – в Мюнхені. І першими відкрили рахунок – 1: 0. Онлайн Португалія – Німеччина йде на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.
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Дуже потужно розпочала поєдинок Німеччина, притиснувши суперника до своїх воріт. Протягом 14 хвилин португальцям доводилося відбиватися, але перша ж атака чемпіонів Європи завершилася забитим м'ячем. Після швидкого випаду "Вибраних" шикарний пас на Роналду уздовж воріт віддав Діогу Жота, і Кріштіану не схибив.
Роналду забив перший гол у ворота збірної Німеччини у своїй кар'єрі і 12-й м'яч на чемпіонатах Європи.
Але Німеччина зрівняла рахунок на 35-й хвилині. Госенс отримав передачу на далекому куті штрафного і виконав знижку в центр, звідки точно в дотик пробивав Кай Хаверц. Але Рубен Діаш був першим і зрізав м'яч у свої ворота.
У другому матчі групи смерті Франція не змогла обіграти Угорщину 1: 1 , Поступаючись після першого тайму.
В останньому турі 23 червня в групі F Франція зіграє з чемпіоном Європи Португалією, а Угорщина спробує вирвати путівку в 1/8 фіналу у Німеччині. Матчі розпочнуться о 22:00.
Дивіться огляд матчу Португалії та Угорщини