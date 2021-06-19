19 июня 16:00 Видео
Венгрия 1
Франция 1
19 июня 45+1’
Португалия 1
Германия 2
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Португалия – Германия: видео голов и обзор матча чемпионов Европы на Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
19 июня, 19:42
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Второй матч субботы в группе F проходит на Альянц Арене в Мюнхене, где португальцы намерены досрочно оформить выход в 1/8 финала
Криштиану Роналду против Матса Хуммельса
Криштиану Роналду против Матса Хуммельса / Фото: Reuters

После разгрома Венгрии 3:0 в стартовом матче Евро-2020 Португалия считалась небольшим фаворитом в поединке с Германией, несмотря на то, что немцы играли на своей территории – в Мюнхене. И первыми открыли счет – 1:0. Онлайн Португалия – Германия идет на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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Очень мощно начала поединок Германия, прижав соперника к своим воротам. На протяжении 14 минут португальцам приходилось отбиваться, но первая же атака чемпионов Европы завершилась забитым мячом. После быстрого выпада "Избранных" шикарный пас на Роналду вдоль ворот отдал Диогу Жота, и Криштиану не промахнулся.

Роналду забил первый гол в ворота сборной Германии в своей карьере и 12-й мяч на чемпионатах Европы.

Но Германия сравняла счет на 35-й минуте. Госенс получил передачу на дальнем углу штрафной и выполнил скидку в центр, откуда точно в касание пробивал Кай Хаверц. Но Рубен Диаш был первым и срезал мяч в свои ворота.

Во втором матче группы смерти Франция не смогла обыграть Венгрию 1:1, уступая после первого тайма.

В последнему туре 23 июня в группе F Франция сыграет с чемпионом Европы Португалией, а Венгрия попробует вырвать путевку в 1/8 финала у Германии. Матчи начнутся в 22:00.

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Франция Франция Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
2
Португалия Португалия Пор
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
3
Венгрия Венгрия Вен
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П
4
Германия Германия Гер
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П

Смотрите обзор матча Португалии и Венгрии

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Португалия
1
3:0
3
3
Венгрия
2
1:4
1
4
Германия
1
0:1
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
1:1
Видео О матче
1:2 (45+1’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на:
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