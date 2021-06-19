19 червня 16:00
Угорщина 1
Франція 1
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Сенсація в групі смерті! Угорщина підбила чемпіонів світу та набрала очки

Олена Павлова Олена Павлова
19 червня, 17:56
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Збірна Франції не змогла обіграти Угорщину в другому турі на чемпіонаті Європи-2020 року, а після першого тайму в Будапешті взагалі програвала господарям Пушкаш Арени
Кіліан Мбаппе проти угорських футболістів
Кіліан Мбаппе проти угорських футболістів / Фото: Reuters

Збірна Угорщина, якій заздалегідь віддали роль жертви в групі смерті, ледь не створила сенсацію в поєдинку зі збірною Франції в другому турі Євро-2020. За підтримки заповненої "Пушкаш Арени" в Будапешті господарі дали бій чемпіонам світу, які в першому турі обіграли Німеччину – 1:0. І вирвали несподівану нічию – 1:1.

Читайте також: Португалія – Німеччина: онлайн-трансляція матчу грандів з групи смерті

Уже в середині першого тайму Угорщина зазнала серйозної втрати. Капітан Адам Салаї як здалося з подій в трансляції, отримав тепловий удар і не зумів продовжити поєдинок. Як пишуть європейські ЗМІ, Салаї навіть втратив свідомість, його замінив Неманья Ніколіч, а капітанську пов'язку отримав Петер Гулачі.

Однак навіть без свого капітана Угорщина першою відкрила рахунок на другій компенсованій хвилині до першого тайму. У фінальній стадії контратаки господарів Фіола обігрався з партнером на лівому фланзі, вбіг до штрафного і точно пробив в ближній кут.

Останній раз "ле бле" програвали перший тайм ще на Євро-2016, коли у 1/8 фіналу поступалися Ірландії 0:1, але в підсумку виграли 2:1. До честі угорців, після перерви вони не пішли в глуху оборону і продовжували створювати проблеми біля воріт збірної Франції.

Але на 66-й хвилині Мбаппе розігнав атаку своєї команди, прострілив уздовж воріт, від захисника Угорщини м'яч потрапив до Грізманна, який і зрівняв рахунок – 1:1. Це було перше торкання м'яча Антуаном в чужій штрафній на Євро-2020.

На 82-й хвилині Мбаппе міг принести перемогу Франції, але майстерно відпрацював в рамці Гулачі.

В останньому турі 23 червня в групі F Франція зіграє з чемпіоном Європи Португалією, а Угорщина спробує вирвати путівку до 1/8 фіналу у Німеччини. Матчі розпочнуться о 22:00.

Груповий етап
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Португалія Португалія Пор
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Франція Франція Фра
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Німеччина Німеччина Нім
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Угорщина Угорщина Уго
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

Дивіться огляд матчу Угорщини та Португалії

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
1:1 (90+4’)
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на:
19:00
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Понеділок, 21 червня
19:00
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