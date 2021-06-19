Сенсація в групі смерті! Угорщина підбила чемпіонів світу та набрала очки

Збірна Франції не змогла обіграти Угорщину в другому турі на чемпіонаті Європи-2020 року, а після першого тайму в Будапешті взагалі програвала господарям Пушкаш Арени

Кіліан Мбаппе проти угорських футболістів / Фото: Reuters

Збірна Угорщина, якій заздалегідь віддали роль жертви в групі смерті, ледь не створила сенсацію в поєдинку зі збірною Франції в другому турі Євро-2020. За підтримки заповненої "Пушкаш Арени" в Будапешті господарі дали бій чемпіонам світу, які в першому турі обіграли Німеччину – 1:0. І вирвали несподівану нічию – 1:1.

Читайте також: Португалія – Німеччина: онлайн-трансляція матчу грандів з групи смерті

Уже в середині першого тайму Угорщина зазнала серйозної втрати. Капітан Адам Салаї як здалося з подій в трансляції, отримав тепловий удар і не зумів продовжити поєдинок. Як пишуть європейські ЗМІ, Салаї навіть втратив свідомість, його замінив Неманья Ніколіч, а капітанську пов'язку отримав Петер Гулачі.

Однак навіть без свого капітана Угорщина першою відкрила рахунок на другій компенсованій хвилині до першого тайму. У фінальній стадії контратаки господарів Фіола обігрався з партнером на лівому фланзі, вбіг до штрафного і точно пробив в ближній кут.

Останній раз "ле бле" програвали перший тайм ще на Євро-2016, коли у 1/8 фіналу поступалися Ірландії 0:1, але в підсумку виграли 2:1. До честі угорців, після перерви вони не пішли в глуху оборону і продовжували створювати проблеми біля воріт збірної Франції.

Але на 66-й хвилині Мбаппе розігнав атаку своєї команди, прострілив уздовж воріт, від захисника Угорщини м'яч потрапив до Грізманна, який і зрівняв рахунок – 1:1. Це було перше торкання м'яча Антуаном в чужій штрафній на Євро-2020.

На 82-й хвилині Мбаппе міг принести перемогу Франції, але майстерно відпрацював в рамці Гулачі.

В останньому турі 23 червня в групі F Франція зіграє з чемпіоном Європи Португалією, а Угорщина спробує вирвати путівку до 1/8 фіналу у Німеччини. Матчі розпочнуться о 22:00.

Дивіться огляд матчу Угорщини та Португалії