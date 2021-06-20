Лікар, який врятував життя Еріксену, приніс вибачення

Німець Єнс Кляйнфельд, якому футболіст зобов'язаний життям, покаявся за довгий язик – він розповів про слова Крістіана після порятунку, що розлютило данців

Еріксен і лікар УЄФА Кляйнфельд / Фото: Reuters

Медичний працівник УЄФА німець Єнс Кляйнфельд, дії якого врятували життя данському півзахиснику Крістіану Еріксену, виступив з вибаченнями за те, що занадто детально розповів ЗМІ про реакцію на порятунок від самого футболіста.

Зокрема, Кляйнфельд розповів тоді таке: "Я запитав Крістіана англійською: "Ти тут, ти повернувся?" Він відповів: "Так, я тут". А потім він сказав: "Слухайте, мені ж тільки 29 років..." Я пояснив йому, що тепер все гаразд і нічого не загрожує йому. Він усе зрозумів і зміг покласти руку собі на груди. Коли Еріксен знову розплющив очі, це був прекрасний момент".

Данський футбольний союз розкритикував УЄФА за те, що їхній лікар дозволив собі розкрити такі подробиці щодо Еріксена. І ось Єнс Кляйнфельд попросив за це вибачення.

Крістіана Еріксена забирають з поля / Фото: Reuters

За словами Кляйнфельда, він дуже засмучений через те, що так детально розкрив подробиці інциденту. Лікар додав, що він не так добре підкований з точки зору спілкування з пресою, і хотів лише розповісти про роботу в подібних ситуаціях.

"Я не збирався говорити про Еріксена. Хотів лише підкреслити важливість реанімаційних дій", – зазначив Кляйнфельд в інтерв'ю TV 2

Крістіан Еріксен подякував фанатам за підтримку / Фото: Instagram, REUTERS

До цього Єнс Кляйнфельд розповів, що врятувати Еріксона вдалося завдяки своєчасному використанню дефібрилятора бригадою медиків, яку він курирував. "Ми пустили в Крістіана розряди і продовжили масаж. Тренувальне заняття з надання невідкладної допомоги, яке ми проводили за годину до матчу, зіграло вирішальну роль у порятунку Еріксена".

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