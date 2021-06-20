20 июня 70’
Швейцария 3
Турция 1
20 июня 75’
Италия 1
Уэльс 0
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Скандал на Евро-2020: УЕФА накажет немцев за повязку Нойера

Олег Люлька Олег Люлька
20 июня, 20:21
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Европейский футбольный союз готовится оштрафовать Германию за символ ЛГБТ на руке у вратаря сборной Мануэля Нойера – это политический жест, считают в УЕФА
Вратарь сборной Германии Нойер
Вратарь сборной Германии Нойер / Фото: Reuters

УЕФА начал расследование в отношении Немецкого футбольного союза (DFB) из-за радужной капитанской ЛГБТ-повязки у вратаря сборной Германии Мануэля Нойера на матчах Евро-2020.

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Как сообщает n-tv.de, УЕФА рассматривает цвета повязки как политический жест во время игры, что запрещено регламентом турнира. Таким образом Немецкому футбольному союзу грозит штраф.

Отметим, что 35-летний вратарь Баварии Мануэль Нойер успел сыграть с этой повязкой на руке в двух матчах Евро – против Франции (0:1) и Португалии (4:2).

Добавим, что по поводу позиции УЕФА относительно повязки Нойера уже возмутились в Союзе геев и лесбиянок Германии.

"Это неприемлемо, – негодует его исполнительный директор Кристиан Рудольф. – Это роковой знак со стороны УЕФА!"

Смотрите, как Германия обыграла Португалию 4:2

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Воскресенье, 20 июня
3:1 (70’)
Смотри на: Трансляция
1:0 (75’)
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Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
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22:00
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