Скандал на Евро-2020: УЕФА накажет немцев за повязку Нойера

Европейский футбольный союз готовится оштрафовать Германию за символ ЛГБТ на руке у вратаря сборной Мануэля Нойера – это политический жест, считают в УЕФА

Вратарь сборной Германии Нойер / Фото: Reuters

УЕФА начал расследование в отношении Немецкого футбольного союза (DFB) из-за радужной капитанской ЛГБТ-повязки у вратаря сборной Германии Мануэля Нойера на матчах Евро-2020.

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Как сообщает n-tv.de, УЕФА рассматривает цвета повязки как политический жест во время игры, что запрещено регламентом турнира. Таким образом Немецкому футбольному союзу грозит штраф.

Отметим, что 35-летний вратарь Баварии Мануэль Нойер успел сыграть с этой повязкой на руке в двух матчах Евро – против Франции (0:1) и Португалии (4:2).

Добавим, что по поводу позиции УЕФА относительно повязки Нойера уже возмутились в Союзе геев и лесбиянок Германии.

"Это неприемлемо, – негодует его исполнительный директор Кристиан Рудольф. – Это роковой знак со стороны УЕФА!"

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