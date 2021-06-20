Швейцарія забила Туреччині тричі, але цього виявилося мало

Збірна Швейцарії не змогла обійти Уельс в турнірній таблиці через різницю м'ячів і посіла третє місце в групі, зберігаючи шанси на плей-оф

Сеферович відкрив рахунок в матчі / Фото: REUTERS

Збірні Швейцарії і Туреччини сьогодні зустрілися в Баку в надії залишитися на Євро-2020. Обидві команди мали перемагати. Швейцарцям бажано було забивати багато, щоб в разі рівності очок з Уельсом обійти британців за різницею м'ячів.

За справу підопічні Петковича взялися з перших хвилин. І забили швидкий гол. Це Сеферович через штрафний потрапив точно в кут. А до середини тайму Шакірі фантастичним ударом у "дев'ятку" забив другий м'яч у ворота Туреччини.

Повернути інтригу турки спробували після перерви. Це Кахведжі показав, що теж уміє влучно стріляти по "дев'ятках". Швидка відповідь Шакірі, який оформив дубль, все розставив на місця.

Дивіться відео голів матчу Швейцарія – Туреччина

У паралельному матчі Італія обіграла Уельс – 1:0. Отже, за різницею м'ячів валлійці точно вийшли в 1/8 фіналу з другого місця в групі. Швейцарцям потрібно чекати закінчення матчів у всіх групах і сподіватися, що вони виявляться серед найкращих третіх місць.

Швейцарія – Туреччина – 3:1

Голи: Сеферович (6), Шакірі (26, 68) – Кахведжі (62)