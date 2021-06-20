20 червня 19:00 Відео
Швейцарія 3
Турція 1
20 червня 19:00 Відео
Італія 1
Уельс 0
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Швейцарія забила Туреччині тричі, але цього виявилося мало

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 червня, 20:51
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Збірна Швейцарії не змогла обійти Уельс в турнірній таблиці через різницю м'ячів і посіла третє місце в групі, зберігаючи шанси на плей-оф
Сеферович відкрив рахунок в матчі
Сеферович відкрив рахунок в матчі / Фото: REUTERS

Збірні Швейцарії і Туреччини сьогодні зустрілися в Баку в надії залишитися на Євро-2020. Обидві команди мали перемагати. Швейцарцям бажано було забивати багато, щоб в разі рівності очок з Уельсом обійти британців за різницею м'ячів.

За справу підопічні Петковича взялися з перших хвилин. І забили швидкий гол. Це Сеферович через штрафний потрапив точно в кут. А до середини тайму Шакірі фантастичним ударом у "дев'ятку" забив другий м'яч у ворота Туреччини.

Повернути інтригу турки спробували після перерви. Це Кахведжі показав, що теж уміє влучно стріляти по "дев'ятках". Швидка відповідь Шакірі, який оформив дубль, все розставив на місця.

Дивіться відео голів матчу Швейцарія – Туреччина

У паралельному матчі Італія обіграла Уельс – 1:0. Отже, за різницею м'ячів валлійці точно вийшли в 1/8 фіналу з другого місця в групі. Швейцарцям потрібно чекати закінчення матчів у всіх групах і сподіватися, що вони виявляться серед найкращих третіх місць.

Швейцарія – Туреччина – 3:1
Голи: Сеферович (6), Шакірі (26, 68) – Кахведжі (62)

Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Італія Італія Іта
3
3
0
0
7
0
7
9
Забиті 7
Пропущені 0
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В В
2
Уельс Уельс Уел
3
1
1
1
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В Н
3
Швейцарія Швейцарія Шве
3
1
1
1
4
5
-1
4
Забиті 4
Пропущені 5
Різниця -1
Результати останніх матчів: В П Н
4
Турція Турція Тур
3
0
0
3
1
8
-7
0
Забиті 1
Пропущені 8
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 20 червня
3:1
Відео Про матч
1:0
Відео Про матч
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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22:00
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