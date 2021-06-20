Швейцария забила Турции трижды, но этого оказалось мало

Сборная Швейцарии не смогла обойти Уэльс в турнирной таблице из-за разницы мячей и заняла третье место в группе, сохраняя шансы на плей-офф

Сеферович открыл счет в матче / Фото: REUTERS

Сборные Швейцарии и Турции сегодня встретились в Баку в надежде остаться на Евро-2020. Обе команды должны были побеждать. Швейцарцам желательно было забивать много, чтобы в случае равенства очков с Уэльсом, обойти британцев по разнице мячей.

За дело подопечные Петковича взялись с первых минут. И забили быстрый гол. Это Сеферович из-за штрафной попал точно в угол. А к середине тайма Шакири фантастическим ударом в "девятку" забил второй мяч в ворота Турции.

Вернуть интригу турки попробовали после перерыва. Это Кахведжи показал, что тоже умеет метко стрелять по "девяткам". Быстрый ответ Шакири, оформившего дубль, все расставил по местам.

Смотрите видео голов матча Швейцария – Турция

В параллельном матче Италия обыграла Уэльс – 1:0. Таким образом, по разницей мячей валлийцы точно вышли в 1/8 финала со второго места в группе. Швейцарцам нужно ждать окончания матчей во всех группах и надеяться, что они окажутся среди лучших третьих мест.

Швейцария – Турция – 3:1

Голы: Сеферович (6), Шакири (26, 68) – Кахведжи (62)