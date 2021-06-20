20 июня 19:00 Видео
Швейцария 3
Турция 1
20 июня 19:00
Италия 1
Уэльс 0
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Швейцария забила Турции трижды, но этого оказалось мало

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 июня, 20:51
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Сборная Швейцарии не смогла обойти Уэльс в турнирной таблице из-за разницы мячей и заняла третье место в группе, сохраняя шансы на плей-офф
Сеферович открыл счет в матче
Сеферович открыл счет в матче / Фото: REUTERS

Сборные Швейцарии и Турции сегодня встретились в Баку в надежде остаться на Евро-2020. Обе команды должны были побеждать. Швейцарцам желательно было забивать много, чтобы в случае равенства очков с Уэльсом, обойти британцев по разнице мячей.

За дело подопечные Петковича взялись с первых минут. И забили быстрый гол. Это Сеферович из-за штрафной попал точно в угол. А к середине тайма Шакири фантастическим ударом в "девятку" забил второй мяч в ворота Турции.

Вернуть интригу турки попробовали после перерыва. Это Кахведжи показал, что тоже умеет метко стрелять по "девяткам". Быстрый ответ Шакири, оформившего дубль, все расставил по местам.

Смотрите видео голов матча Швейцария – Турция

В параллельном матче Италия обыграла Уэльс – 1:0. Таким образом, по разницей мячей валлийцы точно вышли в 1/8 финала со второго места в группе. Швейцарцам нужно ждать окончания матчей во всех группах и надеяться, что они окажутся среди лучших третьих мест.

Швейцария – Турция – 3:1
Голы: Сеферович (6), Шакири (26, 68) – Кахведжи (62)

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Италия Италия Ита
3
3
0
0
7
0
7
9
Забитые 7
Пропущеные 0
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
Уэльс Уэльс Уэл
3
1
1
1
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: П В Н
3
Швейцария Швейцария Шве
3
1
1
1
4
5
-1
4
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н
4
Турция Турция Тур
3
0
0
3
1
8
-7
0
Забитые 1
Пропущеные 8
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П

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Мисс Финляндия-2012
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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 20 июня
3:1
Видео О матче
1:0
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Понедельник, 21 июня
19:00
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