Финал Евро-2020 не забирают у Лондона, но будет пузырь и спецтранспорт

УЕФА ведет переговоры с правительством Великобритании. Уже известно, что на матчах плей-офф заполняемость Уэмбли будет увеличена до 50% от общего числа мест

Стадион "Уэмбли" должен принять финал Евро-2020 / Фото: Reuters

УЕФА опроверг информацию о возможном переносе финала Евро-2020 из Англии в Венгрию. Матч якобы планировали провести не в Лондоне, а в Будапеште, если британское правительство не сделает исключение для 2500 VIP-гостей и не разрешит им не отбывать карантин.

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"УЕФА счастлив, что на матчах плей-офф заполняемость "Уэмбли" будет увеличена до 50% от общего числа мест – порядка 40 000. Мы ведем переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи, используя строгую концепцию тестирования и "пузыря", то есть их пребывание в Британии не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на утвержденном транспорте", – цитирует Reuters заявление УЕФА.

Стадион "Уэмбли" в Лондоне / Фото: REUTERS

В организации отметили, что понимают давление, с которым сталкивается правительство: "Надеемся, что сможем прийти к удовлетворительному завершению наших обсуждений по этому вопросу. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что финальная неделя пройдет в Лондоне".

На данный момент люди, прибывающие в Англию из стран, включенных в "красный список", должны отбывать 10-дневную изоляцию.

Подобная ситуация уже складывалась перед финалом Лиги чемпионов. УЕФА решил перенести матч из Стамбула, и Англия была одним из фаворитов на проведение этой игры. Но правительство страны и УЕФА не договорились об исключениях по карантину для спонсоров, вип-персон и журналистов. Поэтому финал ЛЧ состоялся в Порту.