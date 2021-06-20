20 июня 5’
Швейцария 0
Турция 0
20 июня 4’
Италия 0
Уэльс 0
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Украина осталась без своего Роналду: еще одна травма на Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
20 июня, 18:45
Копировать ссылку
Защитника Дениса Попова, у которого пресс как у Криштиану, подвела икроножная мышца. Он точно не сыграет против Австрии, но может вернуться в строй к плей-офф
Криштиану Роналду и Денис Попов
Криштиану Роналду и Денис Попов / Фото: Instagram

У сборной Украины еще одна кадровая потеря на чемпионате Европы. Наряду с вингером Александром Зубковым, получившим травму в стартовом матче турнира с Нидерландами, вне игры оказался и центральный защитник Денис Попов. Оба не сыграют в понедельник с Австрией. Онлайн Украина – Австрия доступен на нашем сайте.

Как сообщает официальный сайт УАФ, у победителя молодежного ЧМ-2019 защитника Динамо Попова – та же травма, что и у Зубкова. Речь о проблемах с икроножной мышцей.

Впрочем, хоть оба не сыграют с Австрией, Андрей Шевченко рассчитывает на них в последующих матчах Евро-2020 – если Украина, конечно, пробьется в плей-офф.

"Я не думаю, что там есть какая-то серьезная проблема, просто Попову нужно дать время, чтобы он восстановился, – отметил Шева. – Что касается якобы повреждения у Яремчука, то это слухи. С ним все в порядке"

Защитник Динамо и сборной Украины Денис Попов
Защитник Динамо и сборной Украины Денис Попов / Фото: Instagram

Отметим, что Дениса Попова называют самым накачанным игроком Динамо, говоря, что пресс у него – как у Роналду. Кстати, ранее фолловеры игрока в Instagram-аккаунте Дениса активно обсуждали тему его телосложения, как у бодибилдера.

"Такая мышечная масса не будет мешать в профессиональном футболе?" – задавался вопросом один из подписчиков динамовца. Другие поклонники футболиста не видели в этом проблемы: "Центрбеку – вряд ли помешает", "Роналду же не мешает"

Смотрите, как Украина обыграла на Евро-2020 Северную Македонию

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 20 июня
0:0 (5’)
Смотри на: Трансляция
0:0 (4’)
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять