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"Динамо" – "Брюгге": статистики нашли неожиданного героя матча Лиги Европы

18 февраля, 19:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Самую высокую оценку в киевской команде заработал защитник Денис Попов

Сегодня "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. На морозе в Киеве соперники не продемонстрировали выдающуюся игру и разошлись, сделав лишь по одному удару в створ. Неудивительно, что статистики отдавали должное действиям команд в обороне.

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Два популярных сайта, WhoScored и SofaScore, лучшим в стане подопечных Мирчи Луческу назвали молодого защитника Дениса Попова.

Причем, WhoScored поставил также Кендзере, Миколенко и Сидорчуку оценки выше, чем Виталию Буяльскому. А SofaScore даже поставил более высокую оценку Виктору Цыганкову, чем автору гола.

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А вот у гостей из Бельгии примерно одинаковые баллы получили автор забитого мяча Брендон Мехеле и капитан Руд Вормер.

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Оба ресурса ниже всего у хозяев оценили форварда Артема Беседина и вратаря Георгия Бущана. При этом, напомним, желтые карточки у "бело-голубых" получили Миколенко и Николай Шапаренко.

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Повторное свидание лидеров чемпионатов Украины и Бельгии пройдет 25 февраля. Смотрите обзор первого матча "Динамо" – "Брюгге":

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статистика футбол Лига Европы Динамо Киев Брюгге лучший футболист Денис Попов
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