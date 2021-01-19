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Качка из "Динамо" сняли с игры из-за мышц

19 января, 11:54

Олег Люлька Олег Люлька

"Киевский Роналду" Денис Попов остался за бортом первого матча киевлян в 2021 году

Чемпион мира среди молодежи Денис Попов, который перед началом сборов похвастался мускулами, как у Роналду, не смог сыграть в первом спарринге "Динамо" на сборе в ОАЭ против варшавской "Легии" из-за проблем с мышцами.

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Об этом после матча, проигранного киевлянами 0:2, заявил ассистент главного тренера "Динамо" Эмилиан Карас.

"Дело в том, что Попов на утренней тренировке почувствовал, что его мышцы загружены – видно, накопилась усталость, и вместе с доктором было принято решение освободить его от игры и дать отдохнуть. Поэтому все 90 минут на этой позиции сыграл Забарный. Луческу хотел, чтобы все сыграли по 45 минут, но мы решили не рисковать Поповым и сняли его с игры", – цитирует Караса официальный сайт "Динамо"

Роналду и Попов

Роналду и Попов / Фото: Instagram

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Напомним, ранее фолловеры Дениса Попова активно обсуждали тему его телосложения, как у бодибилдера. "Такая мышечная масса не будет мешать в профессиональном футболе?" – задался вопросом один из подписчиков динамовца. На что другие поклонники футболиста отреагировали: "Центрбеку – вряд ли", "Роналду же не мешает".

Смотрите, как Попов принес "Динамо" победу над "Ференцварошем"

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сборы Динамо Киев Денис Попов
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