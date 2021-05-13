"Украинский Серхио Рамос" стал лучшим игроком чемпионата Украины

Защитник Динамо Денис Попов стал лучшим игроком прошедшего чемпионата Украины по оценкам InStat. При этом, 22-летний футболист провел наименьшее количество матчей среди игроков ТОП-10 рейтинга.
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Попов набрал 300 баллов и опередил полузащитника Шахтера Алана Патрика. Первую тройку замкнул еще один динамовец Виктор Цыганков. Отметим, что в первой десятке присутствуют только игроки Динамо и Шахтера, сообщает zbirna.com.
На счету Попова 15 матчей в прошедшем чемпионате Украины, два гола и пять желтых карточек.
Лучшие футболисты УПЛ по оценкам InStat:
- 1. Денис Попов (Динамо) – 300 (15 матчей)
- 2. Алан Патрик (Шахтер) – 288 (21)
- 3. Виктор Цыганков (Динамо) – 283 (20)
- 4. Николай Шапаренко (Динамо) – 280 (24)
- 5. Николай Матвиенко (Шахтер) – 280 (20)
- 6. Сергей Сидорчук (Динамо) – 276 (21)
- 7. Манор Соломон (Шахтер) – 275 (23)
- 8. Тете (Шахтер) – 274 (24)
- 9. Виталий Миколенко (Динамо) – 273 (22)
- 10. Додо (Шахтер) – 272 (23)
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