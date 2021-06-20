20 червня 19:00 Відео
Швейцарія 3
Турція 1
20 червня 19:00 Відео
Італія 1
Уельс 0
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Майбутнє Ярмоленка: футболіст відмовився від варіанту Шеви

Олег Люлька Олег Люлька
20 червня, 23:52
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Вінгер Вест Гема заявив, що майбутнє своєї сім'ї пов'язує з Києвом, а не з Лондоном, де після завершення кар'єри гравця осів коуч збірної України Андрій Шевченко
Андрій Ярмоленко і Андрій Шевченко
Андрій Ярмоленко і Андрій Шевченко / Фото: УАФ

Вінгер збірної України і англійського Вест Гема Андрій Ярмоленко розповів, що не пов'язує своє майбутнє і майбутнє своїх дітей з Лондоном, де він нині проживає.

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"Тільки з Україною, тільки з Києвом. Своє майбутнє я бачу тільки в Києві. Мені нецікаво за кордоном, тут інший менталітет. Маліновський каже, що житиме в Бергамо, але я не хочу. Я там як в гостях, а в Києві почуваюся як вдома. І навряд чи щось зміниться"

"У мене в Києві є своя квартира, а коли приїжджаю до батьків (у Чернігів) та заходжу в свою комнатуху, то з'являється ностальгія, ти згадуєш якісь смішні моменти. Для мене Київ – це мій дім у майбутньому, це 100 відсотків" , – сказав Ярмоленко каналу Вацко Live

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Андрій Ярмоленко, його дружина і діти
Андрій Ярмоленко, його дружина і діти / Фото: Instagram

Нагадаємо, саме в Лондоні після завершення кар'єри осів тренер збірної України Андрій Шевченко, котрий, як і Ярмоленко, пограв за клуб з цього міста – тільки не Вест Гем, а Челсі.

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У столиці Англії у Шеви дім, там він часто любить грати в гольф з ексодноклубниками з Челсі.

До речі, напередодні ми писали, що Ярмоленко може повернутися до Динамо. Андрій не бажає продовжувати контракт з Вест Гемом, дія якого спливає наступного літа.

Дивіться, як Ярмоленко допоміг Україні обіграти Північну Македонію

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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