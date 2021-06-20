Майбутнє Ярмоленка: футболіст відмовився від варіанту Шеви

Вінгер Вест Гема заявив, що майбутнє своєї сім'ї пов'язує з Києвом, а не з Лондоном, де після завершення кар'єри гравця осів коуч збірної України Андрій Шевченко

Андрій Ярмоленко і Андрій Шевченко / Фото: УАФ

Вінгер збірної України і англійського Вест Гема Андрій Ярмоленко розповів, що не пов'язує своє майбутнє і майбутнє своїх дітей з Лондоном, де він нині проживає.

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"Тільки з Україною, тільки з Києвом. Своє майбутнє я бачу тільки в Києві. Мені нецікаво за кордоном, тут інший менталітет. Маліновський каже, що житиме в Бергамо, але я не хочу. Я там як в гостях, а в Києві почуваюся як вдома. І навряд чи щось зміниться"

"У мене в Києві є своя квартира, а коли приїжджаю до батьків (у Чернігів) та заходжу в свою комнатуху, то з'являється ностальгія, ти згадуєш якісь смішні моменти. Для мене Київ – це мій дім у майбутньому, це 100 відсотків" , – сказав Ярмоленко каналу Вацко Live

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Андрій Ярмоленко, його дружина і діти / Фото: Instagram

Нагадаємо, саме в Лондоні після завершення кар'єри осів тренер збірної України Андрій Шевченко, котрий, як і Ярмоленко, пограв за клуб з цього міста – тільки не Вест Гем, а Челсі.

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У столиці Англії у Шеви дім, там він часто любить грати в гольф з ексодноклубниками з Челсі.

До речі, напередодні ми писали, що Ярмоленко може повернутися до Динамо. Андрій не бажає продовжувати контракт з Вест Гемом, дія якого спливає наступного літа.

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