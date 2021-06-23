Ярмоленка кличе турецький гранд. З лідером України зв'язалися під час Євро

Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в стамбульському Галатасараї, а англійський Вест Гем навіть готовий відпустити свого півзахисника безкоштовно

Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України та англійського Вест Гема Андрій Ярмоленко потрапив у сферу інтересів турецького Галатасарая. Представники стамбульського клубу навіть контактували з футболістом. Хоча недавно Ярмоленко заявив, що пов'язує майбутнє з Києвом.

Як повідомляє в Twitter журналіст Ертан Сюзгюн, турецький клуб вже зв'язався з Ярмоленком стосовно можливого переходу. Англійці не просять грошей за Ярмоленка і готовий відпустити його, не дивлячись на наявність контракту до літа 2022 року. Але ось чи потягне Галатасарай зарплату українця, який в Вест Гемі отримує після вирахування податків 3,5 млн євро на рік.

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Також журналіст стверджує, що є й інші команди, зацікавлені в послугах Ярмоленка. У минулому сезоні український півзахисник провів 15 матчів в англійській Прем'єр-лізі і відзначився передачею. Лише одного разу Андрій виходив на поле в основному складі. Портал Transfermarkt оцінює 31-річного українця в 4 млн євро.

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До речі, напередодні ми писали, що Ярмоленко може повернутися в Динамо. Андрій не бажає продовжувати контракт з Вест Гемом, дія якого закінчується наступного літа.

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