23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
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Ярмоленка кличе турецький гранд. З лідером України зв'язалися під час Євро

Олена Павлова Олена Павлова
23 червня, 09:46
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Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в стамбульському Галатасараї, а англійський Вест Гем навіть готовий відпустити свого півзахисника безкоштовно
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України та англійського Вест Гема Андрій Ярмоленко потрапив у сферу інтересів турецького Галатасарая. Представники стамбульського клубу навіть контактували з футболістом. Хоча недавно Ярмоленко заявив, що пов'язує майбутнє з Києвом.

Як повідомляє в Twitter журналіст Ертан Сюзгюн, турецький клуб вже зв'язався з Ярмоленком стосовно можливого переходу. Англійці не просять грошей за Ярмоленка і готовий відпустити його, не дивлячись на наявність контракту до літа 2022 року. Але ось чи потягне Галатасарай зарплату українця, який в Вест Гемі отримує після вирахування податків 3,5 млн євро на рік.

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Також журналіст стверджує, що є й інші команди, зацікавлені в послугах Ярмоленка. У минулому сезоні український півзахисник провів 15 матчів в англійській Прем'єр-лізі і відзначився передачею. Лише одного разу Андрій виходив на поле в основному складі. Портал Transfermarkt оцінює 31-річного українця в 4 млн євро.

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До речі, напередодні ми писали, що Ярмоленко може повернутися в Динамо. Андрій не бажає продовжувати контракт з Вест Гемом, дія якого закінчується наступного літа.

Дивіться, як Ярмоленко допоміг Україні обіграти Північну Македонію

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
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