23 июня 22:00 Видео
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00 Видео
Германия 2
Венгрия 2
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
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Евро-2020

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Кто ждет Украину в случае победы над Швецией: полная сетка плей-офф Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
24 июня, 09:20
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Если команда Шевченко доберется до полуфинала, то может получить шанс на реванш с Нидерландами за поражение на групповом этапе чемпионата
Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: Reuters

Сборная Украина впервые в истории прошла в плей-офф футбольного Евро как одна из лучших третьих команд групп. По иронии судьбы в 1/8 финала команда Андрея Шевченко сыграет с теми самыми шведами, которые вытащили "сине-желтых" в плей-офф благодаря победе над Польшей 3:2. Мы глянули, какие еще соперники могут попасться украинцам на Евро.

Читайте также: Украина вышла в плей-офф Евро: как отреагировали на новость футболисты сборной

Украина сыграет со Швецией во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", вмещающем 52 тысячи зрителей. Впрочем, арена в Шотландии не сможет быть заполнена вся из-за карантинных ограничений. Матч начнется в 22:00. В случае выигрыша в этом поединке в 1/4 финала украинцев ждет победитель пары Англия – Германия.

А в случае попадания в полуфинал команда Андрея Шевченко может встретиться там со старыми знакомыми – нидерландцами. И взять у них реванш за поражение в группе 2:3.

Вот полная сетка плей-фф:


"У ваты тяжелый вечер": как Сеть отреагировала на выход Украины в 1/8 финала чемпионата Европы.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
2:2
Видео О матче
2:2
Видео О матче
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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Воскресенье, 27 июня
19:00
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22:00
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