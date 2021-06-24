Перестрелка Шевы и Ибрагимовича: как Украина играла против Швеции

"Сине-желтые" против "желто-синих" провели четыре поединка, но только один официальный. Наши дважды побеждали и один раз уступили при одной ничьей

Шева дважды забил шведам на Евро-2012. Фото: dpa

В среду вечером наконец-то стало известно, что сборная Украины продолжит свой путь на чемпионате Европы. Победы Испании над Словакией и Швеции над Польшей позволили подопечным Андрея Шевченко занять четвертую строчку в рейтинге команд, занявших третьи места в своих группах. Теперь в 1/8 финала нас ждет встреча со шведами.

Скандинавов можно считать относительно легким соперником по сравнению с итальянцами, французами или испанцами, которые могли нам достаться. Смотрите таблицы всех групп Евро-2020. Ранее наша сборная четыре раза пересекалась с командой Швеции: трижды в товарищеских встречах и однажды – в официальной.

Последнее и самое яркое "свидание" состоялось на Евро-2012 на киевском НСК "Олимпийский". Тогда парни Олега Блохина добыли волевую победу 2:1. Счет открыл звездный Златан Ибрагимович, а нынешний тренер украинцев Андрей Шевченко ответил дублем головой. Вспомним те эмоциональные моменты:

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До этого наши трижды играли против сборной Швеции в "товарняках". Зимой 2011-го это было в рамках турнира на Кипре, поэтому после основного времени пробивали пенальти.

1.06.2008. Швеция – Украина – 0:1 (Назаренко, 82). 9.02.2011. Швеция – Украина – 1:1 (Девич, 20 (пен.)), пен. – 4:5. 10.08.2011, Харьков. Украина – Швеция – 0:1.

Как видим, матчи не изобиловали большим количеством голов.

Узнайте, где и когда Украина сыграет со Швецией в плей-офф Евро.

Смотрите, как шведы обыграли словаков на Евро-2020: