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Евро-2020

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Перестрелка Шевы и Ибрагимовича: как Украина играла против Швеции

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
24 июня, 08:40
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"Сине-желтые" против "желто-синих" провели четыре поединка, но только один официальный. Наши дважды побеждали и один раз уступили при одной ничьей
Шева дважды забил шведам на Евро-2012. Фото: dpa
Шева дважды забил шведам на Евро-2012. Фото: dpa

В среду вечером наконец-то стало известно, что сборная Украины продолжит свой путь на чемпионате Европы. Победы Испании над Словакией и Швеции над Польшей позволили подопечным Андрея Шевченко занять четвертую строчку в рейтинге команд, занявших третьи места в своих группах. Теперь в 1/8 финала нас ждет встреча со шведами.

Скандинавов можно считать относительно легким соперником по сравнению с итальянцами, французами или испанцами, которые могли нам достаться. Смотрите таблицы всех групп Евро-2020. Ранее наша сборная четыре раза пересекалась с командой Швеции: трижды в товарищеских встречах и однажды – в официальной.

Последнее и самое яркое "свидание" состоялось на Евро-2012 на киевском НСК "Олимпийский". Тогда парни Олега Блохина добыли волевую победу 2:1. Счет открыл звездный Златан Ибрагимович, а нынешний тренер украинцев Андрей Шевченко ответил дублем головой. Вспомним те эмоциональные моменты:

Читайте, как Сеть отреагировала на выход Украины в 1/8 финала Евро: "У ваты тяжелый вечер".

До этого наши трижды играли против сборной Швеции в "товарняках". Зимой 2011-го это было в рамках турнира на Кипре, поэтому после основного времени пробивали пенальти.

  1. 1.06.2008. Швеция – Украина – 0:1 (Назаренко, 82).
  2. 9.02.2011. Швеция – Украина – 1:1 (Девич, 20 (пен.)), пен. – 4:5.
  3. 10.08.2011, Харьков. Украина – Швеция – 0:1.

Как видим, матчи не изобиловали большим количеством голов.

Узнайте, где и когда Украина сыграет со Швецией в плей-офф Евро.

Смотрите, как шведы обыграли словаков на Евро-2020:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Среда, 23 июня
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2:2
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Суббота, 26 июня
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