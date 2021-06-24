Смотрел с папой и запомнил дубль Шевы: Шапаренко вспомнил матч со шведами в 2012-м

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко девять лет назад болел за Украину во время каникул. А сегодня считает Швецию боевой командой, которая проявляет характер

Николай Шапаренко и Андрей Шевченко на тренировке / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины и киевского Динамо 22-летний Николай Шапаренко вспомнил после выхода Украины в 1/8 финала чемпионата Европы вспомнил матч со Швецией на Евро-2012. Тогда "сине-желтые" обыграли "Тре крунур" в группе 2:1. Напомним, что Украина сыграет со Швецией во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

"Безусловно, помню этот матч. Был тогда дома, было лето, каникулы, смотрел дома вместе с папой. Запомнился еще тот маленький мальчик, которого сразу на трибунах показали. И, конечно же, дубль Шевченко", – рассказал Шапаренко на пресс-конференции УАФ

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Также полузащитник рассказал про силу сборной Швеции: "Боевая команда, которая проявляет характер, борется на каждом участке и очень сильные индивидуально игроки. Дальше нам уже тренерский штаб подскажет, как против них играть".

Ранее мы писали, что вчера Украина тренировалась без Ярмоленко и Малиновского.

А также сообщали, что тренер Швеции рад получить отдых перед Украиной.