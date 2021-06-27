Швеция – это просто бизнес. Шапаренко рассказал, как Украина будет играть в 1/8 Евро

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко вспомнил матч Украины и Швеции на Евро-2012. И рассказал, что болел за скандинавскую команду в предыдущем раунде. Но в плей-офф все это уходит на второй план. Напомним, что 29 июня в 1/8 финала чемпионата Европы в Глазго украинцы сыграют против сборной Швеции.
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"Мы болели за Швецию в матче с Польшей, но сейчас, как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Будем играть на победу. Мы вошли в историю, но хотим переписать ее снова. Сборная Швеции — боевая команда с характером и индивидуально сильными футболистами. Они борются на каждом клочке поля", — цитирует Шапаренко пресс-служба УЕФА
Оказалось, что украинские футболисты думали, что поляки забьют третий гол Швеции. А хорошую новость они узнали во время ужина.
Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус предсказал Украине поражение в 1/8 финала Евро-2020. А сам поединок со шведами, по его мнению, не будет результативным.
Также мы сообщали, что Луческу разбирает игры Украины на Евро-2020 и указывает сборникам на ошибки.
Смотрите обзор матча Швеции и Польши