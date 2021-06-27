27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
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Англия --
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Швеция – это просто бизнес. Шапаренко рассказал, как Украина будет играть в 1/8 Евро

Елена Павлова Елена Павлова
27 июня, 12:00
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Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко признался, что болел за боевых шведов на групповом этапе, но в плей-офф команда Шевченко им ничего не уступит
Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко на тренировке сборной
Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко на тренировке сборной / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко вспомнил матч Украины и Швеции на Евро-2012. И рассказал, что болел за скандинавскую команду в предыдущем раунде. Но в плей-офф все это уходит на второй план. Напомним, что 29 июня в 1/8 финала чемпионата Европы в Глазго украинцы сыграют против сборной Швеции.

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"Мы болели за Швецию в матче с Польшей, но сейчас, как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Будем играть на победу. Мы вошли в историю, но хотим переписать ее снова. Сборная Швеции — боевая команда с характером и индивидуально сильными футболистами. Они борются на каждом клочке поля", — цитирует Шапаренко пресс-служба УЕФА

Оказалось, что украинские футболисты думали, что поляки забьют третий гол Швеции. А хорошую новость они узнали во время ужина.

Украина vs Австрия на Евро-2020
Украина vs Австрия на Евро-2020 / Фото: Reuters

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус предсказал Украине поражение в 1/8 финала Евро-2020. А сам поединок со шведами, по его мнению, не будет результативным.

Также мы сообщали, что Луческу разбирает игры Украины на Евро-2020 и указывает сборникам на ошибки.

Смотрите обзор матча Швеции и Польши

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E
F
#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
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3
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2
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Воскресенье, 27 июня
19:00
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Понедельник, 28 июня
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Вторник, 29 июня
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