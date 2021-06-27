26 июня 19:00
Уэльс 0
Дания 4
26 июня 22:00
Италия 2
Австрия 1
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
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Евро-2020

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Пенальти не пустят Украину в 1/4 Евро: Маттеус уже угадал двоих победителей плей-офф

Елена Павлова Елена Павлова
27 июня, 01:23
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Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус прочит поражение команде Шевченко в первом раунде плей-офф Евро-2020 со Швецией. А он даже счет матча Италии знал
Руслан Малиновский не забил пенальти Северной Македонии
Руслан Малиновский не забил пенальти Северной Македонии / Фото: Reuters

Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус дал свои прогнозы на поединки 1/8 финала Евро-2020. Легендарный игрок Баварии считает, что Украина не сможет пройти шведов, хотя поединок получится очень упорным. Ранее мы сообщали, что Яремчук пропустил тренировку Украины из-за травмы.

По мнению Маттеуса, команда Андрея Шевченко проиграет Швеции в серии послематчевых пенальти – 3:4. Также он считает, что в 1/4 финала пробьются испанцы, французы, итальянцы, датчане, нидерландцы и немцы, которые смогут обыграть англичан по пенальти.

А вот чемпион Европы 2016 года Португалия не пройдет Бельгию и сложит свои полномочия по итогам двух экстра-таймов – 1:2. Кстати, исходы двух матчей 1/8 финала легендарный немец уже угадал. Даже счет в поединке Италии и Австрии. Хотя и считал, что 2:1 будет в основное время.

Читайте также: Здесь могла быть Украина. Австрия едва не выбила Италию с Евро, но сдала в экстра-тайме

А вот Дания, которая разгромила Уэльс 4:0, превзошла все ожидания Маттеуса. Он предполагал, что валлийцы проиграют всего 1:2 в дополнительное время.

Ранее мы писали, что Денис Попов покинул расположение сборной. У защитника Динамо из-за повреждения мышцы голени.

Смотрите обзор мачта Италии и Австрии

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 26 июня
0:4
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2:1 (121’)
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Воскресенье, 27 июня
19:00
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22:00
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Понедельник, 28 июня
19:00
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