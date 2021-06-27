Пенальти не пустят Украину в 1/4 Евро: Маттеус уже угадал двоих победителей плей-офф

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус прочит поражение команде Шевченко в первом раунде плей-офф Евро-2020 со Швецией. А он даже счет матча Италии знал

Руслан Малиновский не забил пенальти Северной Македонии / Фото: Reuters

Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус дал свои прогнозы на поединки 1/8 финала Евро-2020. Легендарный игрок Баварии считает, что Украина не сможет пройти шведов, хотя поединок получится очень упорным. Ранее мы сообщали, что Яремчук пропустил тренировку Украины из-за травмы.

По мнению Маттеуса, команда Андрея Шевченко проиграет Швеции в серии послематчевых пенальти – 3:4. Также он считает, что в 1/4 финала пробьются испанцы, французы, итальянцы, датчане, нидерландцы и немцы, которые смогут обыграть англичан по пенальти.

А вот чемпион Европы 2016 года Португалия не пройдет Бельгию и сложит свои полномочия по итогам двух экстра-таймов – 1:2. Кстати, исходы двух матчей 1/8 финала легендарный немец уже угадал. Даже счет в поединке Италии и Австрии. Хотя и считал, что 2:1 будет в основное время.

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А вот Дания, которая разгромила Уэльс 4:0, превзошла все ожидания Маттеуса. Он предполагал, что валлийцы проиграют всего 1:2 в дополнительное время.

Ранее мы писали, что Денис Попов покинул расположение сборной. У защитника Динамо из-за повреждения мышцы голени.

Смотрите обзор мачта Италии и Австрии