Україна тренує пенальті перед Швецією і боїться гніву журналістів в разі осічки

Воротар і капітан збірної України Андрій Пятов не став розкривати всіх карт перед матчем 1/8 фіналу на Євро-2020, але команда дуже хоче скористатися своїм шансом

Микола Матвієнко і Андрій Пятов / Фото: УАФ

Воротар збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов розповів про настрій в команді перед матчем 1/8 фіналу. 29 червня в Глазго "синьо-жовті" зіграють зі Швецією, яка виграла свою групу і взагалі жодного разу не поступилась у 2021 році. Раніше Шапаренко розповів, як Україна гратиме у 1/8 Євро-2020.

"Це вже 1/8-ма фіналу чемпіонату Європи. Команди віддають всі сили. Не можна говорити про якісь шанси. Так, на папері хтось із двох команд фаворит, але на полі все змінюється. З приводу пенальті – звичайно відпрацьовуємо. Це невід'ємна частина футболу, потрібно бути готовим", – сказав Пятов на пресконференції УАФ

Олександр Зінченко та Олександр Караваєв проти Крістофа Баумгартнера / Фото: Reuters

Хто у збірній України найкращий пенальтист?

"Давайте не будемо відкривати всі карти. Є люди, які б'ють дійсно впевнено. Але на тренуваннях немає такого тиску, як безпосередньо в грі. Є багато прикладів, навіть Андрія Миколайовича, коли він не забив пенальті Швейцарії на ЧС-2006. Я не знаю, що трапилося в той момент. Це футбол. Сподіваємося, що не дійдемо до пенальті і виграємо в основний час"

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Про настрій в команді

"Мандраж завжди є. Ми розуміємо, наскільки завтра відповідальний матч і завдяки чому ми можемо в ньому зіграти. Ми повинні проходити Швецію. Іншого варіанту у нас немає. Або ми скористаємося шансом, або нас знищать наші ж журналісти. Ми готові до гри морально і фізично"

Раніше ми розповідали, що Яремчук пропустив тренування України через травму. А збірна бігала по розбитому полю.

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