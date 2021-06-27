27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Євро-2020

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Україна тренує пенальті перед Швецією і боїться гніву журналістів в разі осічки

Олена Павлова Олена Павлова
27 червня, 14:15
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Воротар і капітан збірної України Андрій Пятов не став розкривати всіх карт перед матчем 1/8 фіналу на Євро-2020, але команда дуже хоче скористатися своїм шансом
Микола Матвієнко і Андрій Пятов
Микола Матвієнко і Андрій Пятов / Фото: УАФ

Воротар збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов розповів про настрій в команді перед матчем 1/8 фіналу. 29 червня в Глазго "синьо-жовті" зіграють зі Швецією, яка виграла свою групу і взагалі жодного разу не поступилась у 2021 році. Раніше Шапаренко розповів, як Україна гратиме у 1/8 Євро-2020.

"Це вже 1/8-ма фіналу чемпіонату Європи. Команди віддають всі сили. Не можна говорити про якісь шанси. Так, на папері хтось із двох команд фаворит, але на полі все змінюється. З приводу пенальті – звичайно відпрацьовуємо. Це невід'ємна частина футболу, потрібно бути готовим", – сказав Пятов на пресконференції УАФ

Олександр Зінченко та Олександр Караваєв проти Крістофа Баумгартнера
Олександр Зінченко та Олександр Караваєв проти Крістофа Баумгартнера / Фото: Reuters

Хто у збірній України найкращий пенальтист?

"Давайте не будемо відкривати всі карти. Є люди, які б'ють дійсно впевнено. Але на тренуваннях немає такого тиску, як безпосередньо в грі. Є багато прикладів, навіть Андрія Миколайовича, коли він не забив пенальті Швейцарії на ЧС-2006. Я не знаю, що трапилося в той момент. Це футбол. Сподіваємося, що не дійдемо до пенальті і виграємо в основний час"

Читайте також: Пенальті не пустять Україну до 1/4 Євро: Маттеус вже вгадав двох переможців плей-оф

Про настрій в команді

"Мандраж завжди є. Ми розуміємо, наскільки завтра відповідальний матч і завдяки чому ми можемо в ньому зіграти. Ми повинні проходити Швецію. Іншого варіанту у нас немає. Або ми скористаємося шансом, або нас знищать наші ж журналісти. Ми готові до гри морально і фізично"

Раніше ми розповідали, що Яремчук пропустив тренування України через травму. А збірна бігала по розбитому полю.

Дивіться також розбір перших матчів плей-оф

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Неділя, 27 червня
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