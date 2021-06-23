"Жовто-сині" врятували "синьо-жовтих"! Швеція зробила подарунок Україні

Шведи обіграли поляків і з першого місця вийшли в 1/8 фіналу. Там, швидше за все, зіграють проти України, яку ця перемога Швеції також вивела в плей-офф

Чоловіча боротьба в матчі Швеція - Польща / Фото: Getty Images

У Санкт-Петербурзі сьогодні фінішувала група Е матчем Швеція – Польща. Перед грою поляків влаштовувала тільки перемога. Але вона категорично не влаштовувала збірну України. Так-так, нашу команду, яка зберігала шанси на вихід в плей-офф з третього місця. Загалом, "синьо-жовтим" повинні були підсобити "жовто-сині".

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Шведи взялися за справу дуже ретельно і відкрили рахунок вже на другій хвилині. Це Еміль Форсберг продавив польську оборону і відправив м'яч у сітку. Секундомір відміряв 81 секунду. Любителі статистики у ту ж мить же вирахували, що це найшвидший гол Євро-2020 і другий за швидкістю в історії!

Незабаром Польща не відігралася лише дивом. Два поспіль удари Левандовскі прийняла на себе поперечина.

До перерви більше хороших шансів відзначитися у команд не було. А ось на початку другого тайму команди обмінялися голами за дві хвилини. Спочатку Форсберг оформив дубль, загнав м'яч в нижній кут, а в наступній атаці Левандовскі ефектно закрутив м'яч у дальній кут.

Поляки, яким втрачати було нічого, кинулися на штурм і Якуб Шверчок замкнув передачу на дальній штанзі. Але VAR показав офсайд.

Але Польща продовжила тиск і таки зрівняла рахунок. На дубль Форсберга відповів дублем Левандовскі, його захисники забули перед воротами.

Поляки всіма силами пішли вперед, за що і були покарані. Контратаку шведів майстерно завершив Классон. Перемога Швеції і вона займає перше місце в групі.

Швеція – Польща – 3:2

Голи: Форсберг (2, 59), Классон (90+4) – Левандовскі (61, 84)

У паралельному матчі цієї групи Іспанія розгромила Словаччину – 5:0. А це означає, що збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020!!!