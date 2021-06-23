23 червня 19:00 Відео
Швеція 3
Польща 2
23 червня 19:00 Відео
Словаччина 0
Іспанія 5
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
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"Жовто-сині" врятували "синьо-жовтих"! Швеція зробила подарунок Україні

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
23 червня, 20:54
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Шведи обіграли поляків і з першого місця вийшли в 1/8 фіналу. Там, швидше за все, зіграють проти України, яку ця перемога Швеції також вивела в плей-офф
Чоловіча боротьба в матчі Швеція - Польща
Чоловіча боротьба в матчі Швеція - Польща / Фото: Getty Images

У Санкт-Петербурзі сьогодні фінішувала група Е матчем Швеція – Польща. Перед грою поляків влаштовувала тільки перемога. Але вона категорично не влаштовувала збірну України. Так-так, нашу команду, яка зберігала шанси на вихід в плей-офф з третього місця. Загалом, "синьо-жовтим" повинні були підсобити "жовто-сині".

Дивіться також: Відео голів матчу Швеція – Польща

Шведи взялися за справу дуже ретельно і відкрили рахунок вже на другій хвилині. Це Еміль Форсберг продавив польську оборону і відправив м'яч у сітку. Секундомір відміряв 81 секунду. Любителі статистики у ту ж мить же вирахували, що це найшвидший гол Євро-2020 і другий за швидкістю в історії!

Незабаром Польща не відігралася лише дивом. Два поспіль удари Левандовскі прийняла на себе поперечина.

До перерви більше хороших шансів відзначитися у команд не було. А ось на початку другого тайму команди обмінялися голами за дві хвилини. Спочатку Форсберг оформив дубль, загнав м'яч в нижній кут, а в наступній атаці Левандовскі ефектно закрутив м'яч у дальній кут.

Поляки, яким втрачати було нічого, кинулися на штурм і Якуб Шверчок замкнув передачу на дальній штанзі. Але VAR показав офсайд.

Але Польща продовжила тиск і таки зрівняла рахунок. На дубль Форсберга відповів дублем Левандовскі, його захисники забули перед воротами.

Поляки всіма силами пішли вперед, за що і були покарані. Контратаку шведів майстерно завершив Классон. Перемога Швеції і вона займає перше місце в групі.

Швеція – Польща – 3:2
Голи: Форсберг (2, 59), Классон (90+4) – Левандовскі (61, 84)

У паралельному матчі цієї групи Іспанія розгромила Словаччину – 5:0. А це означає, що збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020!!!

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Швеція Швеція Шве
3
2
1
0
4
2
2
7
Забиті 4
Пропущені 2
Різниця 2
Результати останніх матчів: В В Н
2
Іспанія Іспанія Ісп
3
1
2
0
6
1
5
5
Забиті 6
Пропущені 1
Різниця 5
Результати останніх матчів: В Н Н
3
Словаччина Словаччина Сло
3
1
0
2
2
7
-5
3
Забиті 2
Пропущені 7
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В
4
Польща Польща Пол
3
0
1
2
4
6
-2
1
Забиті 4
Пропущені 6
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
3:2
Відео Про матч
0:5
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Субота, 26 червня
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