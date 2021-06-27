27 червня 85’
Нідерланди 0
Чехія 2
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Євро-2020

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Ось чого вони бояться! Шпигун Швеції проговорився про головний козир збірної України

Олег Люлька Олег Люлька
27 червня, 19:55
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Перед поєдинком 1/8 фіналу Євро, який відбудеться у вівторок в Глазго, шведська команда найбільше побоюється непередбачуваних ударів наших левоногих зірок
Ярмоленко і його убивча ліва нога
Ярмоленко і його убивча ліва нога / Фото: Reuters

Збірна Швеції побоюється козиря України – великої кількості левоногих футболістів – перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020, який відбудеться в Глазго у вівторок, 29 червня.

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"Три з чотирьох найнебезпечніших українських футболістів є шульгами, – каже менеджер шведської збірної Лассе Якобссон, що відповідає в тренерському штабі за збір інформації про суперників. – Це нетипово, і про це дуже важливо пам'ятати нашій команді. Загалом же у складі України 12 шульг"

Насамперед, "шпигун" шведів Якобссон побоюється левоногих Олександра Зінченка, Андрія Ярмоленка і Руслана Маліновського.

Ярмоленко лівою забив шикарний гол Нідерландам
Ярмоленко лівою забив шикарний гол Нідерландам / Фото: Getty Images

Маліновський лівою не забив пенальті Північній Македонії
Маліновський лівою не забив пенальті Північній Македонії / Фото: Reuters

"У того ж Ярмоленка дуже сильна ліва нога, у Маліновського – теж", – наводить слова Лассе Якобсона шведське видання Aftonbladet

Шведське видання попереджає: "Коли мова йде про шульгу, неможливо передбачити, куди буде спрямований удар або пас. За цією непередбачуваністю українці нагадують француза Усмана Дембеле".

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Нагадаємо, саме завдяки Швеції, що здолала Польщу 3:2, Україна вийшла до 1/8 фіналу як одна з найкращих третіх команд групового раунду.

Дивіться божевільний гол Ярмоленка лівою у ворота Нідерландів

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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