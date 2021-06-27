Ось чого вони бояться! Шпигун Швеції проговорився про головний козир збірної України

Перед поєдинком 1/8 фіналу Євро, який відбудеться у вівторок в Глазго, шведська команда найбільше побоюється непередбачуваних ударів наших левоногих зірок

Ярмоленко і його убивча ліва нога / Фото: Reuters

Збірна Швеції побоюється козиря України – великої кількості левоногих футболістів – перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020, який відбудеться в Глазго у вівторок, 29 червня.

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"Три з чотирьох найнебезпечніших українських футболістів є шульгами, – каже менеджер шведської збірної Лассе Якобссон, що відповідає в тренерському штабі за збір інформації про суперників. – Це нетипово, і про це дуже важливо пам'ятати нашій команді. Загалом же у складі України 12 шульг"

Насамперед, "шпигун" шведів Якобссон побоюється левоногих Олександра Зінченка, Андрія Ярмоленка і Руслана Маліновського.

Ярмоленко лівою забив шикарний гол Нідерландам / Фото: Getty Images

Маліновський лівою не забив пенальті Північній Македонії / Фото: Reuters

"У того ж Ярмоленка дуже сильна ліва нога, у Маліновського – теж", – наводить слова Лассе Якобсона шведське видання Aftonbladet

Шведське видання попереджає: "Коли мова йде про шульгу, неможливо передбачити, куди буде спрямований удар або пас. За цією непередбачуваністю українці нагадують француза Усмана Дембеле".

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Нагадаємо, саме завдяки Швеції, що здолала Польщу 3:2, Україна вийшла до 1/8 фіналу як одна з найкращих третіх команд групового раунду.

Дивіться божевільний гол Ярмоленка лівою у ворота Нідерландів