27 червня 22:00 Відео
Бельгія 1
Португалія 0
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
3 липня 19:00
Чехія --
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Євро-2020

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Шевченко розповів про бонус збірної на Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
28 червня, 10:21
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Головне завдання збірної України на чемпіонаті Європи вже виконане – вважає Андрій Шевченко. Якщо подолаємо шведів – це буде чимось на кшталт додаткового заохочення
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко перед грою 1/8 фіналу Євро зі Швецією, яка відбудеться у вівторок в Глазго, заявив, що його команда вже виконала завдання на турнір, а тому психологічно може почуватися розкутою. Будь-який наступний успіх, якщо він буде, варто сприймати як бонус – вважає Шева.

"Я вважаю, що команда провела хороший груповий етап. Ми зіграли хороший матч з голландцями. Ми зіграли хороший матч з Північною Македонією. Австрія? Дуже сильний суперник. У першому таймі вони, звичайно, нас переграли. У другому ми вирівняли гру, але не вистачило сил"

"Тож потрібно врахувати, що група у нас була дуже непроста. Ми з неї вийшли – команда наполегливо йшла до цього. Ми добилися результату, і зараз у нас розв'язані руки. Все інше буде великим бонусом для нас", – наводить слова Андрія Шевченка сайт УЄФА

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Нагадаємо, що з представників групи С на Євро-2020 продовжує виступ лише збірна України. Раніше Нідерланди програли в 1/8 фіналу Чехії 0:2, і тепер їхньому тренеру Франку де Буру загрожує відставка.

Вибув уже з плей-оф й інший кривдник команди Шевченка – збірна Австрії, котра поступилася в додатковий час Італії 1:2.

Дивіться, як Україна обіграла на Євро Північну Македонію

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 27 червня
1:0
Відео Про матч
Понеділок, 28 червня
19:00
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22:00
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Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Субота, 3 липня
19:00
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