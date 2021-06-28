Шевченко розповів про бонус збірної на Євро-2020

Головне завдання збірної України на чемпіонаті Європи вже виконане – вважає Андрій Шевченко. Якщо подолаємо шведів – це буде чимось на кшталт додаткового заохочення

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко перед грою 1/8 фіналу Євро зі Швецією, яка відбудеться у вівторок в Глазго, заявив, що його команда вже виконала завдання на турнір, а тому психологічно може почуватися розкутою. Будь-який наступний успіх, якщо він буде, варто сприймати як бонус – вважає Шева.

"Я вважаю, що команда провела хороший груповий етап. Ми зіграли хороший матч з голландцями. Ми зіграли хороший матч з Північною Македонією. Австрія? Дуже сильний суперник. У першому таймі вони, звичайно, нас переграли. У другому ми вирівняли гру, але не вистачило сил"

"Тож потрібно врахувати, що група у нас була дуже непроста. Ми з неї вийшли – команда наполегливо йшла до цього. Ми добилися результату, і зараз у нас розв'язані руки. Все інше буде великим бонусом для нас", – наводить слова Андрія Шевченка сайт УЄФА

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Нагадаємо, що з представників групи С на Євро-2020 продовжує виступ лише збірна України. Раніше Нідерланди програли в 1/8 фіналу Чехії 0:2, і тепер їхньому тренеру Франку де Буру загрожує відставка.

Вибув уже з плей-оф й інший кривдник команди Шевченка – збірна Австрії, котра поступилася в додатковий час Італії 1:2.

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