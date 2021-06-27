27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Збірну України обіграти просто! Шведські вболівальники не вважають команду Шевченка небезпечною

Олена Павлова Олена Павлова
27 червня, 15:35
Копіювати лінк
Захисник шведів Мікаель Люстіг розповів, що, незважаючи на перемогу в групі на Євро-2020, в Європі їх критикують за нудний футбол і не зрозуміють поразки в матчі з Україною
Збірна Швеції проти збірної України
Збірна Швеції проти збірної України / Фото: Reuters

Захисник збірної Швеції Мікаель Люстіг розповів про свої очікування від матчу 1/8-й Євро-2020 зі збірною Украіни. 29 червня в Глазго "синьо-жовті" зіграють зі Швецією, яка виграла свою групу і взагалі жодного разу не поступилася у 2021 році. Раніше Шапаренко розповів, як Україна буде грати у 1/8 Євро-2020.

Читайте також: Україна тренує пенальті перед Швецією і боїться гніву журналістів у разі осічки

"Мені дуже не подобається те, що думають в Європі про Швецію. Нас критикують за нудний футбол, це факт. Так, ми незадоволені своєю грою, але водночас ми набирали очки в групі. Якби ми з неї не вийшли – критика була б куди гостріша", – цитує Люстіга офіційний сайт УЄФА

Деян Кулусевскі і Мікаель Люстіг
Деян Кулусевскі і Мікаель Люстіг / Фото: Reuters

"Зробимо все можливе, щоб виграти матч із Україною. На нас чекає дуже серйозна боротьба. Рядовий уболівальник збірної Швеції, який не вивчає команду України, вважає перемогу над нею простим завданням. Але вони посіли перше місце в групі кваліфікації. Це означає, що в останні роки українці просувались у правильному напрямку. У нас буде важкий поєдинок, але ми підходимо до нього в хорошій формі"

Раніше ми розповідали, що Яремчук пропустив тренування України через травму. А збірна бігала по розбитому полю.

Дивіться також розбір перших матчів плей-оф

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

15 100 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти