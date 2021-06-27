Збірну України обіграти просто! Шведські вболівальники не вважають команду Шевченка небезпечною

Захисник шведів Мікаель Люстіг розповів, що, незважаючи на перемогу в групі на Євро-2020, в Європі їх критикують за нудний футбол і не зрозуміють поразки в матчі з Україною

Збірна Швеції проти збірної України / Фото: Reuters

Захисник збірної Швеції Мікаель Люстіг розповів про свої очікування від матчу 1/8-й Євро-2020 зі збірною Украіни. 29 червня в Глазго "синьо-жовті" зіграють зі Швецією, яка виграла свою групу і взагалі жодного разу не поступилася у 2021 році. Раніше Шапаренко розповів, як Україна буде грати у 1/8 Євро-2020.

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"Мені дуже не подобається те, що думають в Європі про Швецію. Нас критикують за нудний футбол, це факт. Так, ми незадоволені своєю грою, але водночас ми набирали очки в групі. Якби ми з неї не вийшли – критика була б куди гостріша", – цитує Люстіга офіційний сайт УЄФА

Деян Кулусевскі і Мікаель Люстіг / Фото: Reuters

"Зробимо все можливе, щоб виграти матч із Україною. На нас чекає дуже серйозна боротьба. Рядовий уболівальник збірної Швеції, який не вивчає команду України, вважає перемогу над нею простим завданням. Але вони посіли перше місце в групі кваліфікації. Це означає, що в останні роки українці просувались у правильному напрямку. У нас буде важкий поєдинок, але ми підходимо до нього в хорошій формі"

Раніше ми розповідали, що Яремчук пропустив тренування України через травму. А збірна бігала по розбитому полю.

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