28 червня 22:00 Відео
Франція 3
Швейцарія 3
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
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Євро-2020

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Швеція – Україна: прогноз коментатора на матч 1/8 фіналу Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
29 червня, 10:30
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Кирило Круторогов схиляється до того, що поєдинок на Гемпден Парк в Глазго буде не надто результативним і завершиться на користь команди Андрія Шевченка
Прогноз на матч Україна - Швеція від Кирила Круторогова
Прогноз на матч Україна - Швеція від Кирила Круторогова / Фото: Reuters

У вівторок, 29 червня, стадія 1/8 фіналу Євро-2020 завершиться поєдинком в Глазго між збірними Швеції та України. Початок – о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція Швеція – Україна доступна на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на цей матч від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова

Швеція – Україна: де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЦІЯ – УКРАЇНА

Головний матч всього плей-оф раунду для української публіки. Наша головна команда країни вперше в історії вийшла з групи. Сталося це не без допомоги інших збірних і дива. Після поразки від Нідерландів (2:3) команда Андрія Шевченка перемогла Північну Македонію (2:1) і поступилася Австрії (0:1). Останній матч викликав чимало справедливої критики, враховуючи вкрай непереконливий футбол у виконанні "синьо-жовтих". Андрій Шевченко після поразки в заключному турі послався на погану функціональну готовність команди. Але потім у неї було багато часу для відпочинку, відновлення і підготовки.

Цікаво, що вирішальну роль в здобутті нами путівки до плей-оф зіграли саме шведи, перемігши поляків (3:2) в заключному турі групового раунду. Раніше скандинави розписали нульову нічию з Іспанією і обіграли словаків (1:0), фінішувавши в квартеті на першому місці. За кілька днів до матчу у шведів за індивідуальною програмою через мікротравми займалися голкіпер Ольсен і забивний хавбек Форсберг.

Наша головна команда країни зустрічалася зі збірною Швеції чотири рази і між ними ніколи не траплялося нічиїх, за українцями три перемоги, в тому числі і в групі Євро-2012, у скандинавів перемога одна.

Для збірної України цей матч – прекрасна можливість реабілітуватися за не зовсім вдалий виступ у груповому раунді і знову переписати історію, пробившись до чвертьфіналу. Схиляюся до нерезультативного матчу – ТМ 2,5 в основний час. Не виключаю мінімальної перемоги нашої збірної – 1:0, або ж нічиї в основний час – 0:0, 1:1 з підсумковим виходом до наступного раунду команди Андрія Шевченка.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Тим часом аналітики FAVBET вважають фаворитом матчу Швецію. На її вихід до 1/4 фіналу, з урахуванням можливих додаткового часу та серії пенальті, встановлено коефіцієнт 1.72. На потрапляння до наступного раунду України – 2.23. У відсотках співвідношення таке – 56% проти 44% на користь шведів. Найімовірнішим рахунком поєдинку у букмекерів називається перемога Швеції 1:0 в основний час.

Дивіться, як Україна і Швеція перемагали на груповому етапі Євро

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 28 червня
3:3
Відео Про матч
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
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