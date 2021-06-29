Швеція – Україна: прогноз коментатора на матч 1/8 фіналу Євро-2020

Кирило Круторогов схиляється до того, що поєдинок на Гемпден Парк в Глазго буде не надто результативним і завершиться на користь команди Андрія Шевченка

Прогноз на матч Україна - Швеція від Кирила Круторогова / Фото: Reuters

У вівторок, 29 червня, стадія 1/8 фіналу Євро-2020 завершиться поєдинком в Глазго між збірними Швеції та України. Початок – о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція Швеція – Україна доступна на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на цей матч від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова

Швеція – Україна: де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЦІЯ – УКРАЇНА

Головний матч всього плей-оф раунду для української публіки. Наша головна команда країни вперше в історії вийшла з групи. Сталося це не без допомоги інших збірних і дива. Після поразки від Нідерландів (2:3) команда Андрія Шевченка перемогла Північну Македонію (2:1) і поступилася Австрії (0:1). Останній матч викликав чимало справедливої критики, враховуючи вкрай непереконливий футбол у виконанні "синьо-жовтих". Андрій Шевченко після поразки в заключному турі послався на погану функціональну готовність команди. Але потім у неї було багато часу для відпочинку, відновлення і підготовки.

Цікаво, що вирішальну роль в здобутті нами путівки до плей-оф зіграли саме шведи, перемігши поляків (3:2) в заключному турі групового раунду. Раніше скандинави розписали нульову нічию з Іспанією і обіграли словаків (1:0), фінішувавши в квартеті на першому місці. За кілька днів до матчу у шведів за індивідуальною програмою через мікротравми займалися голкіпер Ольсен і забивний хавбек Форсберг.

Наша головна команда країни зустрічалася зі збірною Швеції чотири рази і між ними ніколи не траплялося нічиїх, за українцями три перемоги, в тому числі і в групі Євро-2012, у скандинавів перемога одна.

Для збірної України цей матч – прекрасна можливість реабілітуватися за не зовсім вдалий виступ у груповому раунді і знову переписати історію, пробившись до чвертьфіналу. Схиляюся до нерезультативного матчу – ТМ 2,5 в основний час. Не виключаю мінімальної перемоги нашої збірної – 1:0, або ж нічиї в основний час – 0:0, 1:1 з підсумковим виходом до наступного раунду команди Андрія Шевченка.

Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Тим часом аналітики FAVBET вважають фаворитом матчу Швецію. На її вихід до 1/4 фіналу, з урахуванням можливих додаткового часу та серії пенальті, встановлено коефіцієнт 1.72. На потрапляння до наступного раунду України – 2.23. У відсотках співвідношення таке – 56% проти 44% на користь шведів. Найімовірнішим рахунком поєдинку у букмекерів називається перемога Швеції 1:0 в основний час.

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