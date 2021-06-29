Збірна України вручила П'ятову торт і потренувалася під шотландськими прапорами

Підопічні Андрія Шевченка займалися на стадіоні в Глазго, де у вівторок зіграють зі шведами в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

/ Фото: УАФ

Після восьмиденної паузи збірна України нарешті знову зіграє на Євро-2020. Ми вже ведемо онлайн-трансляцію Швеція – Україна. Напередодні ввечері наші футболісти провели незвичайну тренування на арені "Гемпден парк" у Глазго.

Вчора 37-річчя відзначив воротар Андрій Пятов, і головний тренер Андрій Шевченко привітав його на тренуванні. А за вечерею йому вручили торт, хоча солодкого в таборі "синьо-жовтих" намагаються уникати.

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На поле займалися 25 футболістів. Правда, Олександр Зубков продовжує працювати індивідуально.

На арену можуть допустити не більше 12 тисяч уболівальників. Тим більше, британці не пускають фанів з-за кордону, так що підтримувати нашу команду буде лише діаспора. як пише сайт УАФ, українцям доводиться миритися з величезними шотландськими прапорами, намальованими на трибунах. По всій видимості, їх буде добре помітно і під час трансляції, оскільки очікується всього 6000 глядачів.

Під час тренування, на яке журналістів пустили лише на традиційні 15 хвилин, наші наставники відпрацьовували схему на поєдинок плей-оф. Настрій у хлопців – гарний, і Шевченко дав сміливу обіцянку перед Швецією.

Згадаймо, як шведи обіграли поляків і зайняли перше місце в групі:

Напередодні Іспанія забила в свої ворота майже з центру поля.