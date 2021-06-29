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Збірна України вручила П'ятову торт і потренувалася під шотландськими прапорами

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
29 червня, 10:03
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Підопічні Андрія Шевченка займалися на стадіоні в Глазго, де у вівторок зіграють зі шведами в 1/8 фіналу чемпіонату Європи
/ Фото: УАФ

Після восьмиденної паузи збірна України нарешті знову зіграє на Євро-2020. Ми вже ведемо онлайн-трансляцію Швеція – Україна. Напередодні ввечері наші футболісти провели незвичайну тренування на арені "Гемпден парк" у Глазго.

Вчора 37-річчя відзначив воротар Андрій Пятов, і головний тренер Андрій Шевченко привітав його на тренуванні. А за вечерею йому вручили торт, хоча солодкого в таборі "синьо-жовтих" намагаються уникати.

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На поле займалися 25 футболістів. Правда, Олександр Зубков продовжує працювати індивідуально.

На арену можуть допустити не більше 12 тисяч уболівальників. Тим більше, британці не пускають фанів з-за кордону, так що підтримувати нашу команду буде лише діаспора. як пише сайт УАФ, українцям доводиться миритися з величезними шотландськими прапорами, намальованими на трибунах. По всій видимості, їх буде добре помітно і під час трансляції, оскільки очікується всього 6000 глядачів.

Під час тренування, на яке журналістів пустили лише на традиційні 15 хвилин, наші наставники відпрацьовували схему на поєдинок плей-оф. Настрій у хлопців – гарний, і Шевченко дав сміливу обіцянку перед Швецією.

Згадаймо, як шведи обіграли поляків і зайняли перше місце в групі:

Напередодні Іспанія забила в свої ворота майже з центру поля.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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