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І треба ж було тобі! Дружина Пятова привітала чоловіка-вампіра з днем народження

Олег Люлька Олег Люлька
28 червня, 08:28
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Воротареві збірної України виповнилося 37 років. Дружина Андрія Пятова оригінально привітала його на відстані, написавши кумедний пост в соціальних мережах
Андрій Пятов і його дружина Юлія
Андрій Пятов і його дружина Юлія / Фото: Instagram

Сьогодні капітану збірної України Андрію Пятову – 37 років. Воротаря, який з національною командою готується до вівторкового матчу 1/8 Євро зі Швецією, на відстані з гумором привітала його дружина Юлія.

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"Сьогодні особливий день, твій день. І як же рідко в свій день народження ти з нами, треба ж було тобі народитися в той час, коли або збори або збірна. Є, звичайно, плюс – економія яка на банкеті. І щоразу ламаю голову – чим же тебе здивувати на відстані. То відео, то вірші, то фото – цього разу не заморочувалася. Просто скажу: з днем народження, коханий! Але дещо тобі все ж подарую – фото в лічку", – написала в Instagram Юлія Пятова

Невідомо, яке саме фото Юлія відправила самому Андрію, а ось підписникам показала свого чоловіка-голкіпера в ролі вампіра, який зубами впивається їй в плече.

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Відзначимо, що Пятови виховують трьох дочок і молодшого сина, якого назвали на честь знаменитого воротаря Яшина Левом.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Всі таблиці Євро
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Вівторок, 29 червня
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