І треба ж було тобі! Дружина Пятова привітала чоловіка-вампіра з днем народження

Воротареві збірної України виповнилося 37 років. Дружина Андрія Пятова оригінально привітала його на відстані, написавши кумедний пост в соціальних мережах

Андрій Пятов і його дружина Юлія / Фото: Instagram

Сьогодні капітану збірної України Андрію Пятову – 37 років. Воротаря, який з національною командою готується до вівторкового матчу 1/8 Євро зі Швецією, на відстані з гумором привітала його дружина Юлія.

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"Сьогодні особливий день, твій день. І як же рідко в свій день народження ти з нами, треба ж було тобі народитися в той час, коли або збори або збірна. Є, звичайно, плюс – економія яка на банкеті. І щоразу ламаю голову – чим же тебе здивувати на відстані. То відео, то вірші, то фото – цього разу не заморочувалася. Просто скажу: з днем народження, коханий! Але дещо тобі все ж подарую – фото в лічку", – написала в Instagram Юлія Пятова

Невідомо, яке саме фото Юлія відправила самому Андрію, а ось підписникам показала свого чоловіка-голкіпера в ролі вампіра, який зубами впивається їй в плече.

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Відзначимо, що Пятови виховують трьох дочок і молодшого сина, якого назвали на честь знаменитого воротаря Яшина Левом.