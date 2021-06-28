28 червня 19:00 Відео
Хорватія 3
Іспанія 5
28 червня 85’
Франція 3
Швейцарія 2
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
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Зіграємо на межі можливостей! Шевченко дав сміливу обіцянку перед Швецією

Олена Павлова Олена Павлова
28 червня, 23:39
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Головний тренер української команди Андрій Шевченко напередодні поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020 розповів про важливість уболівальників в Глазго і можливість реабілітуватися
Тренер збірної України Андрій Шевченко
Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією підкреслив важливість присутності уболівальників на матчі в Глазго. Поєдинок відбудеться 29 червня, але через коронавірусні обмеження в Британії потрапити до Шотландії важко. Раніше лідер Швеції дав оцінку збірної України.

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"Дуже приємно, що будуть вболівальники, незважаючи на всі обмеження. При цьому багато фанатів не зможуть приїхати. У нас є велика діаспора в Великобританії. Сподіваємося, що люди приїдуть і підтримають нас. Команда зробить все для позитивного результату, буде намагатися грати на межі своїх можливостей. Виправдовуватися і дарувати якісь обіцянки ніхто не буде. Ми готуємося і хочемо провести хороший поєдинок", – цитує Шевченка УАФ

Андрій Пятов і Андрій Шевченко на тренуванні збірної України
Андрій Пятов і Андрій Шевченко на тренуванні збірної України / Фото: Reuters

"Команда дуже добре зіграла у двох перших матчах на Євро, в третьому не вдалося те, що ми планували. У нас є попереду поєдинок, щоб реабілітувати себе. Ми повинні бути обережні насамперед на стандартах, оскільки Швеція добре їх використовує. Важливо вигравати підбори, буде багато силової боротьби. Також важливо добре атакувати"

Раніше Андрій Шевченко розповів про бонус збірної на Євро-2020.

А ми повідомляли, що шведські вболівальники не вважають команду Шевченка небезпечною.

Відзначимо, що переможець вівторкового матчу Україна – Швеція в 1/4 фіналу Євро зустрінеться з переможцем пари Англія – Німеччина.

Дивіться щоденник збірної України на Євро

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 28 червня
3:5
Відео Про матч
3:2 (85’)
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Пʼятниця, 2 липня
22:00
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Субота, 3 липня
19:00
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