Як Україна грала проти Швеції: перестрілка Шеви і Ібрагімовича та інші матчі

У середу ввечері нарешті стало відомо, що збірна України продовжить свій шлях на чемпіонаті Європи. Перемоги Іспанії над Словаччиною і Швеції над Польщею дозволили підопічним Андрія Шевченка зайняти четверту сходинку в рейтингу команд, які посіли треті місця в своїх групах. Тепер в 1/8 фіналу нас чекає зустріч зі шведами.
Скандинавів можна вважати відносно легким суперником в порівнянні з італійцями, французами або іспанцями, які могли нам дістатися. дивіться таблиці всіх груп Євро-2020. Раніше наша збірна чотири рази перетиналася з командою Швеції: тричі в товариських зустрічах і одного разу – в офіційній.
Останнє і найяскравіше "побачення" відбулося на Євро-2012 на київському НСК "Олімпійський". Тоді хлопці Олега Блохіна здобули вольову перемогу 2:1. Рахунок відкрив зірковий Златан Ібрагімович, а нинішній тренер українців Андрій Шевченко відповів дублем головою. Згадаймо ті емоційні моменти:
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До цього наші тричі грали проти збірної Швеції в "товарняках". Взимку 2011-го це було в рамках турніру на Кіпрі, тому після основного часу пробивали пенальті.
- 1.06.2008. Швеція – Україна – 0:1 (Назаренко, 82).
- 9.02.2011. Швеція – Україна – 1:1 (Девіч, 20 (пен.)), пен. – 4:5.
- 10.08.2011, Харків. Україна – Швеція – 0:1 .
Як бачимо, матчі не рясніли великою кількістю голів.
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Дивіться, як шведи обіграли словаків на Євро-2020: