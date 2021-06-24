23 червня 22:00
Португалія 2
Франція 2
23 червня 22:00 Відео
Німеччина 2
Угорщина 2
26 червня 19:00
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Як Україна грала проти Швеції: перестрілка Шеви і Ібрагімовича та інші матчі

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
24 червня, 08:40
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"Синьо-жовті" проти "жовто-синіх" провели чотири поєдинки, але тільки один офіційний. Наші двічі перемагали і один раз поступилися при одній нічиїй

У середу ввечері нарешті стало відомо, що збірна України продовжить свій шлях на чемпіонаті Європи. Перемоги Іспанії над Словаччиною і Швеції над Польщею дозволили підопічним Андрія Шевченка зайняти четверту сходинку в рейтингу команд, які посіли треті місця в своїх групах. Тепер в 1/8 фіналу нас чекає зустріч зі шведами.

Скандинавів можна вважати відносно легким суперником в порівнянні з італійцями, французами або іспанцями, які могли нам дістатися. дивіться таблиці всіх груп Євро-2020. Раніше наша збірна чотири рази перетиналася з командою Швеції: тричі в товариських зустрічах і одного разу – в офіційній.

Останнє і найяскравіше "побачення" відбулося на Євро-2012 на київському НСК "Олімпійський". Тоді хлопці Олега Блохіна здобули вольову перемогу 2:1. Рахунок відкрив зірковий Златан Ібрагімович, а нинішній тренер українців Андрій Шевченко відповів дублем головою. Згадаймо ті емоційні моменти:

Читайте, як Мережа відреагувала на вихід України в 1/8 фіналу Євро: "У вати важкий вечір".

До цього наші тричі грали проти збірної Швеції в "товарняках". Взимку 2011-го це було в рамках турніру на Кіпрі, тому після основного часу пробивали пенальті.

  1. 1.06.2008. Швеція – Україна – 0:1 (Назаренко, 82).
  2. 9.02.2011. Швеція – Україна – 1:1 (Девіч, 20 (пен.)), пен. – 4:5.
  3. 10.08.2011, Харків. Україна – Швеція – 0:1 .

Як бачимо, матчі не рясніли великою кількістю голів.

Дізнайтеся, де й коли Україна зіграє зі Швецією в плей-оф Євро

Дивіться, як шведи обіграли словаків на Євро-2020:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
2:2
Дивись на: Трансляція
2:2
Відео Про матч
Субота, 26 червня
19:00
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22:00
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