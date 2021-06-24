Як Україна грала проти Швеції: перестрілка Шеви і Ібрагімовича та інші матчі

"Синьо-жовті" проти "жовто-синіх" провели чотири поєдинки, але тільки один офіційний. Наші двічі перемагали і один раз поступилися при одній нічиїй

У середу ввечері нарешті стало відомо, що збірна України продовжить свій шлях на чемпіонаті Європи. Перемоги Іспанії над Словаччиною і Швеції над Польщею дозволили підопічним Андрія Шевченка зайняти четверту сходинку в рейтингу команд, які посіли треті місця в своїх групах. Тепер в 1/8 фіналу нас чекає зустріч зі шведами.

Скандинавів можна вважати відносно легким суперником в порівнянні з італійцями, французами або іспанцями, які могли нам дістатися. дивіться таблиці всіх груп Євро-2020. Раніше наша збірна чотири рази перетиналася з командою Швеції: тричі в товариських зустрічах і одного разу – в офіційній.

Останнє і найяскравіше "побачення" відбулося на Євро-2012 на київському НСК "Олімпійський". Тоді хлопці Олега Блохіна здобули вольову перемогу 2:1. Рахунок відкрив зірковий Златан Ібрагімович, а нинішній тренер українців Андрій Шевченко відповів дублем головою. Згадаймо ті емоційні моменти:

Читайте, як Мережа відреагувала на вихід України в 1/8 фіналу Євро: "У вати важкий вечір".

До цього наші тричі грали проти збірної Швеції в "товарняках". Взимку 2011-го це було в рамках турніру на Кіпрі, тому після основного часу пробивали пенальті.

1.06.2008. Швеція – Україна – 0:1 (Назаренко, 82). 9.02.2011. Швеція – Україна – 1:1 (Девіч, 20 (пен.)), пен. – 4:5. 10.08.2011, Харків. Україна – Швеція – 0:1 .

Як бачимо, матчі не рясніли великою кількістю голів.

Дізнайтеся, де й коли Україна зіграє зі Швецією в плей-оф Євро

Дивіться, як шведи обіграли словаків на Євро-2020: