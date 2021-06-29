Андрей Шевченко попал в ДТП с женой: вот вам и матч со Швецией

У болельщиков до сих пор перед глазами, как нынешний тренер сборной Украины забивал шведам на Евро-2012. Но немногие помнят, как сразу после той игры Шева попал в ДТП

Андрей Шевченко и его ДТП / Фото: Reuters, YouTube

Перед сегодняшним матчем 1/8 финала Евро-2020 Украина – Швеция в Глазго болельщики вспоминают поединок этих же соперников на Евро-2012 в Киеве, когда дубль Андрея Шевченко в ответ на гол Златана Ибрагимовича позволил нашей команде победить со счетом 2:1. Впрочем, немногие помнят, что произошло ночью, а точнее, уже под утро после того феерического матча.

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Около пяти утра 12 июня 2012 года на своем дорогущем Porsche Андрей Шевченко попал в аварию в районе столичной Бессарабки. Тогда еще форвард сборной Украины притормозил, чтобы пропустить пешехода, и в этот момент в его авто сзади въехал "китаец" Geely под управлением таксиста Александра. Согласно официальной справке о ДТП, парень-таксист не придерживался безопасной дистанции, потому и совершил столкновение с машиной Шевы.

ВИДЕО АВАРИИ

Кстати, стоимость того Шевиного Porsche ($200 000) соответствовала примерно двенадцати Geely.

Отметим, что в момент аварии в машине с Шевой была его жена Кристен Пазик, которую он как раз отвозил в аэропорт. При этом американка пребывала на шестом месяце беременности.

Благо, авария не сказалась на ее беременности – 1 октября 2012 года Кристен родила Андрею третьего сына, которого назвали Александром.

Возвращаясь же к тому ДТП, скажем, что, по данным инспекторов, дорога была освещенной и сухой. При этом на место аварии выехал даже начальник Печерской ГАИ столицы Виталий Кваша. Неофициальные источники описывали аварию так: "После столкновения, когда водитель Geely увидел, кто перед ним, стал поздравлять Шевченко с выдающимся матчем, дико извиняться".

В итоге Шева, хоть из-за "стуканчика" у его машины тогда и оказался поврежденным задний бампер, не стал устраивать скандал. Ему было не до того. Буквально несколько часов назад он забил два шикарных гола шведам головой, осчастливив миллионы украинских болельщиков. И на волне этого энтузиазма, поговаривают, попросту простил виновника ДТП.

А уже спустя несколько дней Шевченко, по неофициальным данным, пересел на спортивный Mercedes-Benz стоимостью 500 тысяч евро.

"Шеве с "панамерами" все время не везет. То в него какая-то жена хоккейного тренера заедет... К сожалению, законы физики одинаковы как для "китайцев", так и для "панамер", – говорил тогда друг Шевченко Алексей Мочанов, которого цитировала ТСН.

И вправду, Шеве с Porsche не очень везло. В конце 2009-го Андрей на машине этой марки, только черной, попал в ДТП в Киеве при столкновении с Honda CRV, за рулем которого была супруга хоккейного тренера Валерия Голдобина, Софья. Никто не пострадал. Якобы Андрей винил Софью, которая, мол, начала разворот на перекрестке, не включив "поворотник". Голдобина – Шеву, будто бы превысившего скорость. Ремонт вмятины на Porsche составил 40-55 тыс. грн.

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Наверняка куда приятнее Шеве вспоминать, как он в 2012-м попал не в ДТП, а в ворота шведов, причем дважды. Вспомним тот легендарный матч и мы!