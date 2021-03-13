Дівчина без комплексів: сексуальна боксерка роздяглася до трусиків на зважуванні

Найсексуальніша дівчина боксер Ебані Бріджес на прізвисько "Блондинка-Бомбардувальник" повертається на ринг. 13 березня вона проведе поєдинок проти Керол Ерл. Ебані підігріла інтерес до поєдинку на зважуванні, куди з'явилася в мереживній білизні.
Залишається тільки здогадуватися, чи змогли організатори точно визначити її вагу, адже відвести погляд від форм красуні було вкрай важко.
Цікаво, що її суперниця Керол Ерл є мусульманкою, тому прийшла на зважування в закритому одязі. На дуелі поглядів ця парочка виглядала дуже незвично.
Читайте також:
- Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"
- Дружина Кравця копнула його ззаду за те, що він від неї пішов: відео розборок
- У Мережу потрапили неопубліковані фото російської фігуристки з відвертої фотосесії
- Вогняне селфі без ліфчика дружини футболіста: все видно в дзеркалі
- Велосипедистка підірвала інтернет незвичайним, але дуже еротичним фото
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк