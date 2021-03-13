Дівчина без комплексів: сексуальна боксерка роздяглася до трусиків на зважуванні

А її суперниця мусульманка прийшла в закритому костюмі

Найсексуальніша дівчина боксер Ебані Бріджес на прізвисько "Блондинка-Бомбардувальник" повертається на ринг. 13 березня вона проведе поєдинок проти Керол Ерл. Ебані підігріла інтерес до поєдинку на зважуванні, куди з'явилася в мереживній білизні.

Реклама

Залишається тільки здогадуватися, чи змогли організатори точно визначити її вагу, адже відвести погляд від форм красуні було вкрай важко.

Цікаво, що її суперниця Керол Ерл є мусульманкою, тому прийшла на зважування в закритому одязі. На дуелі поглядів ця парочка виглядала дуже незвично.

Реклама

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама