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Дівчина без комплексів: сексуальна боксерка роздяглася до трусиків на зважуванні

13 березня, 10:40

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

А її суперниця мусульманка прийшла в закритому костюмі

Найсексуальніша дівчина боксер Ебані Бріджес на прізвисько "Блондинка-Бомбардувальник" повертається на ринг. 13 березня вона проведе поєдинок проти Керол Ерл. Ебані підігріла інтерес до поєдинку на зважуванні, куди з'явилася в мереживній білизні.

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Залишається тільки здогадуватися, чи змогли організатори точно визначити її вагу, адже відвести погляд від форм красуні було вкрай важко.

Цікаво, що її суперниця Керол Ерл є мусульманкою, тому прийшла на зважування в закритому одязі. На дуелі поглядів ця парочка виглядала дуже незвично.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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