Велосипедистка підірвала інтернет незвичайним, але дуже еротичним фото

Сексапільна словацька велосипедистка Люсія Яворчекова розбурхала Instagram черговим еротичним фото. Дівчина запостила на своїй сторінці всього лише свою тінь, але привела підписників в екстаз. За кілька годин знімок зібрав понад 80 тисяч лайків.
Схоже, дівчина фотографувалася повністю голою з келихом вина в руці. Решту додумуйте самі.
Люсія займалася велоспортом, але швидко зрозуміла, що її покликання – модельний бізнес. Змінивши колеса на заворожуючу білизну, дівчина одразу ж завоювала любов шанувальників. На цей момент на її сторінку підписано 2 мільйони людей.
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