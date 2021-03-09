Русский
$ 27,71
33,08
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Інші новину спорту

Велосипедистка підірвала інтернет незвичайним, але дуже еротичним фото

9 березня, 21:49

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Оригінальна фотосесія Люсії Яворчекової

Сексапільна словацька велосипедистка Люсія Яворчекова розбурхала Instagram черговим еротичним фото. Дівчина запостила на своїй сторінці всього лише свою тінь, але привела підписників в екстаз. За кілька годин знімок зібрав понад 80 тисяч лайків.

Схоже, дівчина фотографувалася повністю голою з келихом вина в руці. Решту додумуйте самі.

Люсія займалася велоспортом, але швидко зрозуміла, що її покликання – модельний бізнес. Змінивши колеса на заворожуючу білизну, дівчина одразу ж завоювала любов шанувальників. На цей момент на її сторінку підписано 2 мільйони людей.

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
дівчина WAGs Люсія Яворчекова

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Смертельний укол у голову: як українську зірку вбили на чемпіонаті світу
Смертельний укол у голову: як українську зірку вбили на чемпіонаті світуІнші
Оце так
Оце так "страва"! Cпортсменка "подала" себе на стіл повністю голоюІнші
"Настав час покінчити із США. Я аплодую терористам": вогненні цитати найкращого шахіста світуІнші
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефонуІнші
"Золота дівчинка Росії" після анорексії народила дочку з "очима, як у Бембі"Інші
Тіло богині і побиті ноги: найкрасивіша плавчиха світу любить фото в білизні і без неї
Тіло богині і побиті ноги: найкрасивіша плавчиха світу любить фото в білизні і без неїІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти