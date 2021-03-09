Велосипедистка підірвала інтернет незвичайним, але дуже еротичним фото

Сексапільна словацька велосипедистка Люсія Яворчекова розбурхала Instagram черговим еротичним фото. Дівчина запостила на своїй сторінці всього лише свою тінь, але привела підписників в екстаз. За кілька годин знімок зібрав понад 80 тисяч лайків.

Схоже, дівчина фотографувалася повністю голою з келихом вина в руці. Решту додумуйте самі.

Люсія займалася велоспортом, але швидко зрозуміла, що її покликання – модельний бізнес. Змінивши колеса на заворожуючу білизну, дівчина одразу ж завоювала любов шанувальників. На цей момент на її сторінку підписано 2 мільйони людей.

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися