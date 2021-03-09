Вогняне селфі без ліфчика дружини футболіста: все видно в дзеркалі

Дружина нападника "Парі Сен-Жермен" Мауро Ікарді Ванда Нара порадувала своїх підписників в Instagtram черговим пікантним фото. Дівчина сфотографувалася в спальні топлес, прикривши пишні груди простирадлом.

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Ванда є не тільки дружиною футболіста, але ще і його агентом. Також дівчина поєднує кар'єри моделі і танцівниці.

Яскраві фото Ванди Нари:

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